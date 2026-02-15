Logo
Large banner

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

Izvor:

Krstarica

15.02.2026

11:37

Komentari:

0
Како зауставити кварење киселог купуса?
Foto: Youtube/ screenshot/ Add, Mix, Bake!

Fermentacija kiselog kupusa je prirodan proces i ako nisu dobri uslovi desiće se kvarenje kiselog kupusa, Srećom, postoji rješenje.

Ovako ćete zaustaviti kvarenje kiselog kupusa – trajaće vam do ljeta. Ako se pravilno ukiseli i čuva, kiseli kupus može da traje mjesecima bez gubitka kvaliteta i da ostane podjednako ukusan sve do proljeća ili ljeta.

MESO-250925

Region

Oprez! Povlači se prehrambeni proizvod

Tokom zime mnogi primjete da se kiseli kupus u buretu mijenja, rasol počinje da se pjeni, tečnost postaje mutna, a miris više nije prijatan kao na početku fermentacije. Iako to može djelovati kao znak da je kupus pokvaren, u većini slučajeva problem može da se riješi ako se reaguje na vrijeme.

Zašto se kvari kiseli kupus

Fermentacija je prirodan proces, ali je veoma osjetljiva na uslove čuvanja. Najčešći razlozi zbog kojih se dešava kvarenje kiselog kupusa su previsoka temperatura prostorije, nedovoljna količina soli u rasolu, izlaganje svjetlosti i kupus koji nije potpuno potopljen u tečnosti.

Kada glavice nisu prekrivene rasolom, dijelovi koji vire najbrže propadaju jer dolaze u kontakt sa vazduhom.

застава Српске

Republika Srpska

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH: Moramo čuvati Republiku Srpsku

Ako primjetite da se rasol previše pjeni ili da miris postaje neprijatan, potrebno je odmah reagovati. U bure se može dodati pet do deset grama vinobrana.

Ovaj dodatak pomaže da se fermentacija stabilizuje i spriječi dalje kvarenje, naročito ako se bure nalazi u toplijoj prostoriji. Važno je da se reaguje čim se pojave prvi znaci promjene.

Rastvor soli kao efikasno rješenje

Jedan od najpouzdanijih načina da se kupus sačuva jeste priprema četvoroprocentnog rastvora soli. U deset litara vode dodaje se četiri stotine grama soli, miješa se dok se so potpuno ne rastvori, a zatim se kupus prelije tako da tečnost prelazi njegov nivo za visinu jedne šake.

Болница

Zdravlje

Izbila epidemija, naređene hitne mjere: Ugroženo 160.000 djece

Po potrebi kupus treba prebaciti u čisto bure i dobro ga pritisnuti kako bi sve glavice ostale potpuno potopljene. Potapanje je ključno jer kupus koji viri iz rasola najbrže počinje da se kvari.

Podijeli:

Tagovi :

kiseli kupus

salata

Zimnica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта значи ако на Сретење пада киша?

Zanimljivosti

Šta znači ako na Sretenje pada kiša?

57 min

0
Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу

Nauka i tehnologija

Novi astronauti stigli na Međunarodnu svemirsku stanicu

1 h

0
Пренос: Централна манифестација поводом обиљежавања Сретења

Emisije

Prenos: Centralna manifestacija povodom obilježavanja Sretenja

1 h

0
Горан Селак

Republika Srpska

Selak čestitao Sretenje: Čuvamo slobodu, gradimo sigurnu budućnost

1 h

1

Više iz rubrike

На којој температури бојлер троши најмање струје?

Savjeti

Na kojoj temperaturi bojler troši najmanje struje?

2 h

0
Један зачин на прозору привлачи богатство: Паре ће се испунити ваш дом

Savjeti

Jedan začin na prozoru privlači bogatstvo: Pare će se ispuniti vaš dom

3 h

0
Да ли кромпир смије да се подгријава?

Savjeti

Da li krompir smije da se podgrijava?

16 h

0
Нисте ни свјесни ризика: Престаните држати пластичне кесе у кухињи

Savjeti

Niste ni svjesni rizika: Prestanite držati plastične kese u kuhinji

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

11

37

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner