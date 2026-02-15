Logo
Large banner

Šta znači ako na Sretenje pada kiša?

15.02.2026

11:11

Komentari:

0
Шта значи ако на Сретење пада киша?
Foto: Ahmed/Pexels

Danas je Sretenje, jedan od najvažnijih datuma u srpskoj tradiciji - praznik koji spaja crkveno i narodno, duhovno i vremensko. U pitanju je Sretenje Gospodnje, koji se obilježava 15. februara i ujedno je i Dan državnosti Srbije.

Ali, osim vjerskog i istorijskog značaja, Sretenje u narodu ima i posebno mjesto kada je riječ o vremenskim prilikama i proricanju kraja zime.

астронаут

Nauka i tehnologija

Novi astronauti stigli na Međunarodnu svemirsku stanicu

Po narodnom vjerovanju, vrijeme na Sretenje "odlučuje" kakav će biti ostatak zime. Ako je dan sunčan i vedar, vjeruje se da zima još nije rekla posljednju riječ. Ako je, pak, oblačno ili pada kiša - smatra se da se zima bliži kraju i da stiže proljeće.

U nekim krajevima Srbije kaže se:

"Ako na Sretenje grane sunce, bježi zimo - biće još studenog vremena. Ako pada kiša ili je oblačno – zima pakuje kofere."

Medvjed izlazi iz pećine na Sretenje

Najpoznatiji običaj vezan za Sretenje tiče se - medvjeda. Prema narodnom predanju, na ovaj dan medvjed izlazi iz pećine da provjeri kakvo je vrijeme.

Vatrogasci

Srbija

Plamen guta objekat brze hrane

Ako je napolju sunčano i vidi svoju sjenku, uplaši se i vraća nazad u pećinu - što znači da će zima potrajati još šest nedjelja. Ako je oblačno ili pada kiša i nema sjenke, medvjed ostaje napolju - što je znak da dolazi proljeće, prenosi "24Sedam".

Podijeli:

Tagovi :

vjerovanje

običaji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гљивице из Чернобиља могу да штите људе на Марсу

Nauka i tehnologija

Gljivice iz Černobilja mogu da štite ljude na Marsu

1 h

0
Додик: Сретење је подсјетник да се слобода чува, а самосталност брани

Republika Srpska

Dodik: Sretenje je podsjetnik da se sloboda čuva, a samostalnost brani

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Stefana ubio zbog prosutog pića: Za svirepo ubistvo dobio mizernu kaznu

1 h

0
Тинејџер без дозволе изазвао судар, погинуо мотоциклиста

Hronika

Tinejdžer bez dozvole izazvao sudar, poginuo motociklista

1 h

0

Više iz rubrike

Космички џекпот је активиран: Ова 3 знака ће до краја мјесеца газити по злату

Zanimljivosti

Kosmički džekpot je aktiviran: Ova 3 znaka će do kraja mjeseca gaziti po zlatu

2 h

0
Погледајте шта вам звијезде данас поручују

Zanimljivosti

Pogledajte šta vam zvijezde danas poručuju

3 h

0
Киша пара пљуштаће наредне седмице за ове знакове

Zanimljivosti

Kiša para pljuštaće naredne sedmice za ove znakove

14 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

U četiri horoskopska znaka rađaju se najzdraviji ljudi

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

11

37

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner