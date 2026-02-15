Šta znači ako na Sretenje pada kiša?

15.02.2026
Danas je Sretenje, jedan od najvažnijih datuma u srpskoj tradiciji - praznik koji spaja crkveno i narodno, duhovno i vremensko. U pitanju je Sretenje Gospodnje, koji se obilježava 15. februara i ujedno je i Dan državnosti Srbije.
Ali, osim vjerskog i istorijskog značaja, Sretenje u narodu ima i posebno mjesto kada je riječ o vremenskim prilikama i proricanju kraja zime.
Po narodnom vjerovanju, vrijeme na Sretenje "odlučuje" kakav će biti ostatak zime. Ako je dan sunčan i vedar, vjeruje se da zima još nije rekla posljednju riječ. Ako je, pak, oblačno ili pada kiša - smatra se da se zima bliži kraju i da stiže proljeće.
U nekim krajevima Srbije kaže se:
"Ako na Sretenje grane sunce, bježi zimo - biće još studenog vremena. Ako pada kiša ili je oblačno – zima pakuje kofere."
Najpoznatiji običaj vezan za Sretenje tiče se - medvjeda. Prema narodnom predanju, na ovaj dan medvjed izlazi iz pećine da provjeri kakvo je vrijeme.
Ako je napolju sunčano i vidi svoju sjenku, uplaši se i vraća nazad u pećinu - što znači da će zima potrajati još šest nedjelja. Ako je oblačno ili pada kiša i nema sjenke, medvjed ostaje napolju - što je znak da dolazi proljeće, prenosi "24Sedam".
