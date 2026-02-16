Logo
Kovačević: Godinama slušamo kako narod želi promjene, a narod ubjedljivo bira stabilnost i SNSD

16.02.2026

12:59

Ковачевић: Годинама слушамо како народ жели промјене, а народ убједљиво бира стабилност и СНСД
Foto: ATV

Narod ubjedljivo bira stabilnost i SNSD, tako će biti i u oktobru, i to se jedino čuje među narodom, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je podsjetio da se posljednji prijevremeni izbori za predsjednika Republike mogu porediti jedino sa jedinim ranije održanim prijevremenim izborima, iz 2007. godine.

илу-новац-27102025

Društvo

Detaljna lista: Objavljena korekcija obračuna penzija

On je naveo se opšti izbori na kojim se na pun mandat, osim predsjednika, biraju i član Predsjedništva BiH, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i u Predstavničkom domu Parlamentarbne skupštine BiH, održavaju se u potpuno drugačijem ambijentu.

"Kada su održavani prijevremeni izbori za predsjednika Republike 2007. godine, Igor Radojičić je bio predsjednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske. Isto tako, kao visoki funkcioner SNSD-a bio je jedan od aktivnijih aktera te predizborne kampanje, promovišući kandidata Rajka Kuzmanovića.

Naš kandidat Rajko Kuzmanović dobio je na tim izborima 169.000 glasova, daleko manje od 300.000 koje Radojičić danas postavlja kao cenzus. Međutim, izlaznost je kao i sada bila niska, pa je to bilo dovoljno", istakao je Kovačević.

илу-брод-човјек-море-29082025

Svijet

Pronađen luksuzni brod koji je nestao 1872. godine

Ono što je najbitnije jeste da je već na sljedećim opštim izborima, naglasio je Kovačević, naš kandidat osvojio više od 320.000 glasova i tako ubjedljivo pobijedio kandidata jedinstvene opozicije.

"I poslije izbora 2007. smo slušali kako narod želi promjene, ali je narod i tada na sljedećim izborima ubjedljivo izabrao stabilnost i SNSD. Tako će biti i u oktobru. I to se jedino čuje među narodom", poručio je Kovačević.

Reagujući na izjavu zamjenika predsjednika Pokreta "Sigurna Srpska" Igora Radojičića, koji je rekao da se "među narodom osjeti želja za promjenom" i da je "prvi put kandidat vlasti pao daleko ispod 300.000 glasova", Kovačević je napisao na "Iksu" da se trudi da ne komentariše javno izjave bivših stranačkih kolega, pogotovo kada stranku nisu napustili zbog bilo kakvih političkih nesuglasica, nego iz ličnih razloga, međutim, kada je nešto netačno, naprosto se mora odgovoriti.

Radovan Kovačević

