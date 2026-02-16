Kolaps na auto-putu: Vozila se vraćaju u kontra smjeru

Pravi metež nastao je danas u popodnevnim časovima na auto-putu Miloš Veliki gdje se trenutno automobili vraćaju u kontra-smjeru, a sve zbog, kako se navodi na društvenim mrežama, saobraćajke koja se dogodila u tunelu Brančić.

"Oprez i upozorenje na auto-putu Miloš Veliki. Nakon što je zatvoren tunel Brančić zbog saobraćajne nezgode u smjeru ka Čačku. Nesavjesni vozači vraćaju se autoputem u kontra smjeru ka sljedećem izlazu", piše IG stranica "192_rs".

Kako se saznaje iz njihove prethodne objave, na auto-putu Miloš Veliki u smjeru ka Čačku, u tunelu Brančić dogodila se nezgoda, a kada je kamion udario u, kako se dalje saznaje iz komentara ljudi koji su ovuda prošli, nepropisno označeno vozilo koje je bilo u kvaru i koje se tu zaustavilo.

"Na ovom mjestu stvaraju se veliki zastoji. Stanje učesnika nije poznato. Prema prvim informacijama sudarili su se kamion i automobil", piše pomenuta stranica.