Logo
Large banner

Kolaps na auto-putu: Vozila se vraćaju u kontra smjeru

Izvor:

Telegraf

16.02.2026

13:55

Komentari:

0
Колапс на ауто-путу: Возила се враћају у контра смјеру
Foto: Printskrin/Jutjub

Pravi metež nastao je danas u popodnevnim časovima na auto-putu Miloš Veliki gdje se trenutno automobili vraćaju u kontra-smjeru, a sve zbog, kako se navodi na društvenim mrežama, saobraćajke koja se dogodila u tunelu Brančić.

"Oprez i upozorenje na auto-putu Miloš Veliki. Nakon što je zatvoren tunel Brančić zbog saobraćajne nezgode u smjeru ka Čačku. Nesavjesni vozači vraćaju se autoputem u kontra smjeru ka sljedećem izlazu", piše IG stranica "192_rs".

Policija

Svijet

Policajac mortus pijan izazvao udes i htio sve da zataška

Kako se saznaje iz njihove prethodne objave, na auto-putu Miloš Veliki u smjeru ka Čačku, u tunelu Brančić dogodila se nezgoda, a kada je kamion udario u, kako se dalje saznaje iz komentara ljudi koji su ovuda prošli, nepropisno označeno vozilo koje je bilo u kvaru i koje se tu zaustavilo.

"Na ovom mjestu stvaraju se veliki zastoji. Stanje učesnika nije poznato. Prema prvim informacijama sudarili su se kamion i automobil", piše pomenuta stranica.

Podijeli:

Tagovi :

autoput

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Александар Вучић

Srbija

Vučić: Srpski narod je na Sretenje sreo svoju sudbinu

3 h

0
Ухапшена жена: Ножем убола таксисту

Hronika

Uhapšena žena: Nožem ubola taksistu

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Maloljetnici u Splitu pretukli vršnjaka

3 h

0
Преврнула се цистерна код Бугојна

Hronika

Prevrnula se cisterna sa plinom, saobraćaj obustavljen u dijelu BiH

3 h

0

Više iz rubrike

Ухапшена жена: Ножем убола таксисту

Hronika

Uhapšena žena: Nožem ubola taksistu

3 h

0
Преврнула се цистерна код Бугојна

Hronika

Prevrnula se cisterna sa plinom, saobraćaj obustavljen u dijelu BiH

3 h

0
Експлозија у Бањалуци

Hronika

Očevidac eksplozije za ATV: Prvo sam mislio da pale kamione Čistoće

4 h

0
tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Da li je tragedija u Sarajevu mogla biti spriječena?

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Snijeg se ne predaje, očekuju se nove padavine

16

56

Odbačeno povećanje starosne granice za penziju na 70 godina

16

37

Vozači oprez! Gužve na graničnim prelazima

16

34

Sarajevo: Građani se razišli, novo okupljanje sutra

16

32

U Zadru poginuo radnik iz BiH nakon pada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner