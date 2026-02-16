Ova tri znaka u martu neće znati šta će s parama

U martu će nekima novčanik biti pretijesan – novac koji je dugo kasnio konačno stiže, i to toliko da ćete ga jedva smjestiti u džep.

Tri znaka ulaze u mjesec u kojem pare ne kasne, ne “vise u vazduhu” i ne nestaju istog dana kad legnu. Stižu zaostale isplate, pojavljuju se nove prilike, a poneko će dobiti i ponudu koja mijenja mjesečni budžet iz korijena.

Ovo je onaj period kada prestajete da brojite svaki dinar i počinjete da planirate malo dalje od sljedeće plate.

Ovo su tri znaka kojima mart donosi najveći priliv novca:

Bik

Biku mart donosi isplatu koja je odlagana ili obećavana. Mnogi Bikovi mogu očekivati zaostale honorare, bonus na poslu ili dodatnu zaradu kroz privatni angažman.

Posebno druga polovina mjeseca nosi stabilan priliv – ne jedan iznos, već dvije ili tri uplate u kratkom roku. To je razlog zbog kog će novčanik biti pretijesan, jer se novac neće zadržati na minimumu, već će konačno preći granicu “dovoljno”.

Za neke Bikove ovo je i početak stabilnijeg perioda, dogovor koji sada potpisuju donosi redovan prihod u narednim mjesecima.

Lav

Lav u martu povlači poslovni potez koji direktno donosi novac. To može biti nova saradnja, promjena posla, privatni projekat ili dodatni angažman koji se ispostavlja kao pun pogodak.

Sredina mjeseca je ključna, tada dolazi ponuda koja povećava mjesečni prihod ili donosi jednokratnu, ali veću sumu.

Lavovima novac dolazi jer se usuđuju da traže više. I upravo zato će im novčanik biti pretijesan – jer će mart probiti finansijski plafon koji su sami sebi postavili.

Strijelac

Kod Strijelca mart donosi iznenađenje. Novac dolazi kroz nešto što nije bilo u prvom planu -preporuka, stari kontakt, posao “sa strane” ili čak povrat novca koji nisu očekivali.

Prva polovina mjeseca može donijeti manji priliv, ali kraj marta donosi jači finansijski talas. To je trenutak kada shvataju da više ne moraju da sabiraju svaki dinar.

Zbog kombinacije planiranog i neplaniranog priliva, i kod njih će novčanik biti pretijesan, prvi put poslije dužeg vremena bez osjećaja stezanja.

Mart koji puni džepove

Mart za Bika, Lava i Strijelca znači jedno – novac konačno dolazi u pravom trenutku. Ne kao iluzija, ne kao prazno obećanje, već kroz konkretne uplate i prilike koje se realizuju.

Ako ste među ova tri znaka, budite spremni da prihvatite više nego inače. Jer ovog mjeseca postoji realna šansa da vam novčanik bude pretijesan – a to je problem koji se rješava sa osmijehom.