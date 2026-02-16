Poznato stanje djevojke povrijeđene u tramvajskoj nesreći

Ljekarski tim Opšte bolnice "Abdulah Nakaš" u Sarajevu konstantno prati stanje maloljetne d‌jevojke, Ele Jovanović (17) koja je teško povrijeđena na tramvajskom stajalištu prije nekoliko dana.

Direktor bolnice prof. dr Ismet Gavrankapetanović dostavio je posljednje informacije o njenom oporavku nakon buđenja iz indukovane kome.

“Pacijentica je budna, ali je i dalje teškog općeg stanja. Nastavlja se intenzivni reanimacioni tretman na Od‌jeljenju za anesteziju i reanimaciju uz započete rane mjere rehabilitacije u skladu s trenutnim stanjem”, kazao je Gavrankapetanović za “Avaz”.

Podsjetimo, u Sarajevu je 12. februara stari tramvaj iskliznuo sa šina i tom prilikon usmrtio mladog studenta Akademije likovnih umjetnosti, Erdoana Morankića, dok se srednjoškolka Ela Jovanović i dalje bori za oporavak.

Zbog ove tragične nesreće, za danas su u Sarajevu zakazani protesti, a građani su i proteklih dana izlazili na ulice.