Oglasilo se Tužilaštvo o tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Tužilaštvo KS formiralo je tim tužilaca koji će raditi na slučaju tramvajske nesreće koja se dogodila proteklog četvrtka u Sarajevu.

Portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić izjavila je da tužilaštvo od inicijalne faze istrage poduzima istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti tramvajske nesreće.

U toku su saslušanja svjedoka, kao i drugih osoba koje bi mogle imati relevantna saznanja.

"Istovremeno se izuzimaju i video-nadzorni snimci sa mjesta nesreće, kao i sa okolnih objekata i saobraćajnica. Tokom uviđaja je identifikovana materijalna i tehnička dokumentacija koja će biti predmetom izuzimanja i daljih istražnih radnji. Utvrđivaće se odgovornost svih u lancu", dodala je Bavčić.

Timu tužilaca ovaj predmet će biti u fokusu prioritetnih postupanja.

Podsjetimo, juče je Kantonalni sud u Sarajevu odbio prijedlog Tužilaštva KS za određivanje jednomjesečnog pritvora vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću koji je upravljao ovim vozilom u trenutku kobne nesreće kad je stradao mladić Erdoan Morankić.

Kantonalni sud u Sarajevu je zaključio da je neodrživa i pogrešna pravna kvalifikacija Kantonalnog tužilaštva da je riječ o umišljenom postupanju Kasapovića.

Dakle, zaključak je da se u početnoj fazi istrage ne postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo "Djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja", za koja je propisana kazna od jedne do osam godina zatvora.