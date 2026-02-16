Oglasilo se Tužilaštvo o tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Izvor:
Kliks
16.02.2026
08:32
Komentari:0
Tužilaštvo KS formiralo je tim tužilaca koji će raditi na slučaju tramvajske nesreće koja se dogodila proteklog četvrtka u Sarajevu.
Portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić izjavila je da tužilaštvo od inicijalne faze istrage poduzima istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti tramvajske nesreće.
Hronika
Teška nesreća u Srpskoj: Učestvovali autobus i tri teretna vozila
U toku su saslušanja svjedoka, kao i drugih osoba koje bi mogle imati relevantna saznanja.
"Istovremeno se izuzimaju i video-nadzorni snimci sa mjesta nesreće, kao i sa okolnih objekata i saobraćajnica. Tokom uviđaja je identifikovana materijalna i tehnička dokumentacija koja će biti predmetom izuzimanja i daljih istražnih radnji. Utvrđivaće se odgovornost svih u lancu", dodala je Bavčić.
Timu tužilaca ovaj predmet će biti u fokusu prioritetnih postupanja.
Podsjetimo, juče je Kantonalni sud u Sarajevu odbio prijedlog Tužilaštva KS za određivanje jednomjesečnog pritvora vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću koji je upravljao ovim vozilom u trenutku kobne nesreće kad je stradao mladić Erdoan Morankić.
Društvo
Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH
Kantonalni sud u Sarajevu je zaključio da je neodrživa i pogrešna pravna kvalifikacija Kantonalnog tužilaštva da je riječ o umišljenom postupanju Kasapovića.
Dakle, zaključak je da se u početnoj fazi istrage ne postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo "Djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja", za koja je propisana kazna od jedne do osam godina zatvora.
Hronika
51 min0
Hronika
1 h0
Hronika
15 h0
Hronika
17 h0
Najnovije
Najčitanije
09
08
09
08
09
02
08
55
08
55
Trenutno na programu