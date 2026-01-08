Sedmično se u FBiH prijavi 10 hiljada oboljelih

Na području Federacije BiH sedmično se prijavi blizu 10 hiljada novooboljelih od respiratornih infekcija koje dovode do nastanka bolesti sličnoj gripu. Zbog toga nadležni navode važnost mjera prevencije, a na prvo mjesto stavljaju imunizaciju.

Gripa je široko rasprostranjena u Federaciji Bosne i Hercegovine, s trendom rasta, a kako je rekao šef Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u federalnom Zavodu za javno zdravstvo Sanjin Musa, u tom entitetu se sedmično prijavi okvirno deset hiljada slučajeva respiratornih infekcija.

"Od početka 12. mjeseca bilježimo porast broja pacijenata koji se javljaju u ambulante primarne zdravstvene zaštite sa simptomima respiratornih bolesti. Ovaj porast je vođen cirkulacijom virusa gripe. Aktivnost gripa je u porastu tri do četiri sedmice ranije nego u prethodnim sezonama. Cirkulacija respiratornog sincicijskog virusa (RSV) se takođe se polako povećava s niskih nivoa od kraja decembra", kazao je Musa.

Ove sezone dominantna je gripa A, podtip A(H3N2), a filogenetska analiza sojeva A(H3N2) ukazuje na genetske promjene, koje mogu uticati na karakteristike virusa.

"S 52. sedmicom 2025. godine, bilježi se i povećanje broja hospitalizovanih zbog teških akutnih respiratornih infekcija. Među hospitalizovanim pacijentima u jedinici za sentinel nadzor nad gripom u KCUS, skoro 25 odsto pacijenata je pozitivno na grip. Tekuća sezona će vjerovatno biti obilježena značajnim uticajem gripa na oboljevanje, zbog nešto izmijenjenih karakteristika virusa", dodaje Musa.

Zaštita koju pruža vakcina protiv gripe je i dalje značajna, naročito za rizične grupe, odnosno osobe preko 65 godina i s hroničnim oboljenjima. Musa naglašava da još uvijek nije kasno za vakcinaciju.

"Druge preventivne mjere podrazumijevanju respiratornu higijenu i higijenu ruku, kao i poduzimanje mjera opreza pri pojavi simptoma kako bi spriječili širenje, naročito ukoliko se u okruženju nalaze osobe koje pripadaju rizičnim skupinama", naveo je Musa.

Gripa je zarazna bolest uzrokovana virusom gripa (tipovi A i B uzrokuju sezonsku grip), a razlikuje se od ostalih respiratornih bolesti, npr. prehlade, po naglom početku i razvoju simptoma bolesti.

Karakteriše je visoka tjelesna temperatura (38 stepeni i više), glavobolja, opšta malaksalost, curenje iz nosa, grlobolja i kašalj. Gripa se prenosi kapljično i to kašljanjem, kihanjem i govorom.

Zatvoreni prostori posebno su pogodni za širenje gripe, koja se može prenijeti i kontaktom nečistim rukama i preko predmeta. U razdoblju sezone gripe preporučuje se više lične, posebno respiratorne, higijene i higijene prostora u kojem se boravi.

Sve dobne grupe mogu biti zahvaćene, ali ozbiljne bolesti, komplikacije i smrtni ishodi od gripe češći su među starijima od 65 godina i hroničnim bolesnicima bez obzira na životnu dob.