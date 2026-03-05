"Ulični rat" poslije meča Novi Pazar - Zvezda: Delije iskaču kroz polupane prozore

Izvor:
Telegraf
05.03.2026
19:14
Komentari:0
Pravi ulični rat na ulicama Novog Pazara poslije meča četvrtfinala Kupa u kojem je gostovala Zvezda.
Crveno-bijeli jesu pobijedili sa 2:0 i plasirali se u polufinale Kupa, ali su neredi ono što je obilježilo popodne u Novom Pazaru.
Naime, utakmica je prvi put prekinuta već u prvom minutu zbog gađanja bakljama.
Fudbal
Užas! Mateus završio u bolnici u Novom Pazaru, Vuk Draškić na golu
Navijač Zvezde je bacio baklju među pristalice Novog Pazara, a onda je nastao haos. Policija je intervenisala tokom meča, a kako stvari stoje, situacija se ne smiruje ni poslije utakmice.
Na osnovu brojnih izvještaja sa lica mjesta na ulicama je pravi navijački obračun – na jednom od snimaka koji se pojavio vide se pristalice Zvezde koje iskaču iz autobusa na kojem su stakla polupana.
Fudbal
Prekid i povrede, pa slavlje Zvezde protiv Novog Pazara
Policija je blokirala neke od ulica, a sve kako bi umirila zavađene strane i stabilizovala situaciju.
Pogledajte:
Pogledajte i drugi snimak:
05.03.2026🇷🇸Novi Pazar - Crvena Zvezda, Delije troubles after match , click for more here: https://t.co/56dO6MCZP5— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 5, 2026
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/lIy1CydlX5
Fudbal
3 h1
Fudbal
3 h0
Fudbal
6 d0
Fudbal
6 d1
Fudbal
2 h0
Fudbal
2 h0
Fudbal
3 h0
Fudbal
3 h1
Najnovije
Najčitanije
19
36
19
31
19
29
19
25
19
24
Trenutno na programu