"Ulični rat" poslije meča Novi Pazar - Zvezda: Delije iskaču kroz polupane prozore

Pravi ulični rat na ulicama Novog Pazara poslije meča četvrtfinala Kupa u kojem je gostovala Zvezda.

Crveno-bijeli jesu pobijedili sa 2:0 i plasirali se u polufinale Kupa, ali su neredi ono što je obilježilo popodne u Novom Pazaru.

Utakmica prekinuta

Naime, utakmica je prvi put prekinuta već u prvom minutu zbog gađanja bakljama.

Fudbal Užas! Mateus završio u bolnici u Novom Pazaru, Vuk Draškić na golu

Navijač Zvezde je bacio baklju među pristalice Novog Pazara, a onda je nastao haos. Policija je intervenisala tokom meča, a kako stvari stoje, situacija se ne smiruje ni poslije utakmice.

Navijački obračun

Na osnovu brojnih izvještaja sa lica mjesta na ulicama je pravi navijački obračun – na jednom od snimaka koji se pojavio vide se pristalice Zvezde koje iskaču iz autobusa na kojem su stakla polupana.

Fudbal Prekid i povrede, pa slavlje Zvezde protiv Novog Pazara

Policija je blokirala neke od ulica, a sve kako bi umirila zavađene strane i stabilizovala situaciju.

Pogledajte:

Pogledajte i drugi snimak: