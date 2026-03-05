Logo
"Ulični rat" poslije meča Novi Pazar - Zvezda: Delije iskaču kroz polupane prozore

Izvor:

Telegraf

05.03.2026

19:14

Komentari:

0
Foto: X

Pravi ulični rat na ulicama Novog Pazara poslije meča četvrtfinala Kupa u kojem je gostovala Zvezda.

Crveno-bijeli jesu pobijedili sa 2:0 i plasirali se u polufinale Kupa, ali su neredi ono što je obilježilo popodne u Novom Pazaru.

Utakmica prekinuta

Naime, utakmica je prvi put prekinuta već u prvom minutu zbog gađanja bakljama.

Камп ФК Црвена звезда

Fudbal

Užas! Mateus završio u bolnici u Novom Pazaru, Vuk Draškić na golu

Navijač Zvezde je bacio baklju među pristalice Novog Pazara, a onda je nastao haos. Policija je intervenisala tokom meča, a kako stvari stoje, situacija se ne smiruje ni poslije utakmice.

Navijački obračun

Na osnovu brojnih izvještaja sa lica mjesta na ulicama je pravi navijački obračun – na jednom od snimaka koji se pojavio vide se pristalice Zvezde koje iskaču iz autobusa na kojem su stakla polupana.

пазар звезда

Fudbal

Prekid i povrede, pa slavlje Zvezde protiv Novog Pazara

Policija je blokirala neke od ulica, a sve kako bi umirila zavađene strane i stabilizovala situaciju.

Pogledajte:

Pogledajte i drugi snimak:

