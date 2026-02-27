"Nemamo više strpljenja – ovo je otvoreni rat"; Nastavljaju se napadi, najmanje 180 mrtvih?

Pakistanske snage bezbjednosti pokrenule su vojnu operaciju protiv Avganistana kao odgovor na nedavne napade Talibana, a ministar odbrane Havadža Asif rekao je da je u toku "otvoreni rat" nakon što su prijavljene eksplozije u Kabulu, prenosi Al Džazira.

Nekoliko sati ranije, portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid rekao je da Avganistan sprovodi "ofanzivne operacije velikih razmjera" protiv pakistanske vojske duž "linije Durand" koja razdvaja dvije zemlje.

Asif je rekao da je Islamabadu "ponestalo strpljenja".

"Naša čaša strpljenja se prelila. Sada je između nas i vas (Avganistana) otvoreni rat", naveo je.

Napadi na Kabul i Kandahar su najnoviji u nizu sukoba između Pakistana i Avganistana, uprkos tome što su dvije zemlje pristale na krhko primirje u oktobru 2025. godine.

Pakistan je prošle nedjelje izveo niz noćnih vazdušnih napada na Avganistan, u kojima je, prema riječima talibana, ubijeno najmanje 18 ljudi, uključujući žene i djecu.

Pakistan has released video footage of airstrikes on Kabul, saying they targeted Taliban facilities in response to what it called “unprovoked aggression.”



Meanwhile, the Taliban have threatened to retaliate for the strikes on Kabul by bombing Pakistani cities. pic.twitter.com/WjAW5bObTy — Visegrád 24 (@visegrad24) February 26, 2026

Islamabad je saopštio da su napadi usmjereni na sedam militantnih kampova i skrovišta u blizini pakistansko-avganistanske granice i da su pokrenuti nakon nedavnih samoubilačkih napada u Pakistanu. Kabul je saopštio da su pogođene civilne kuće i vjerska škola, a među poginulima su žene i djeca.

Avganistanski talibani su saopštili da su pokrenuli operaciju "velikih razmjera" kao odgovor i rekli su sinoć da su u ofanzivi ubili "brojne" pakistanske vojnike.

Ovo je demantovao portparol pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, koji je takođe osporio tvrdnju portparola talibana da je zauzeto 15 vojnih položaja.

Terrorists must no longer sleep peacefully at night. pic.twitter.com/4fVUZOH0VY — Political Base Abdul Maroof Azadmanish (@PoliticalBaseMA) February 26, 2026

Pakistan je kasnije saopštio da su dva njegova vojnika ubijena, a tri ranjena nakon što su trupe odgovorile na "neizazvanu vatru" duž zajedničke granice.

"Neće biti kompromisa"

Šarif je rekao da su oružane snage zemlje "u potpunosti sposobne da poraze svaku agresivnu namjeru".

"Neće biti kompromisa u odbrani naše voljene domovine i odgovorićemo na svaku agresiju dostojnim odgovorom. Čitava nacija stoji uz Pakistanske oružane snage", rekao je.

Pohvalio je vojsku, za koju je rekao da "obavlja svoje dužnosti u duhu nacionalizma".

"Građani i oružane snage Pakistana su uvijek spremni da zaštite bezbjednost, suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Pakistanske oružane snage su odlučne da ne dozvole da se mir i bezbjednost zemlje ugroze ni pod kojim okolnostima", rekao je.

Velika razlika u vojnoj moći

Analitičari su za Bi-Bi-Si Urdu rekli da je malo vjerovatno da bi talibani vodili konvencionalni rat protiv Pakistana. Postoji ogromna razlika u vojnoj snazi između Pakistana i avganistanskih talibana.

Pakistanske oružane snage, koje su naoružane nuklearnim oružjem, redovno se rangiraju među 15 vojno najmoćnijih na svijetu. Avganistanski talibani, s druge strane, nemaju uporedive vojne resurse i suočavaju se sa ekonomskim problemima.

Oružje kojim raspolaže talibanska vojska dolazi uglavnom iz tri izvora: iz arsenala bivše avganistanske vojske, od stranih snaga koje su se povukle i od novog oružja nabavljenog iz različitih izvora, uključujući crno tržište.

Stručnjaci kažu da snimci prošlih graničnih sukoba sugerišu da su talibanske snage uglavnom koristile lako oružje protiv pakistanskih snaga.

Međutim, analitičari ističu da talibani imaju veliko iskustvo u gerilskom ratovanju. Avganistanski stručnjak za bezbjednost rekao je za Bi-Bi-Si Urdu da su mnogi sukobi talibana sa pakistanskim snagama uključivali gerilsku taktiku poput iznenadnih napada i bombi pored puta.

Sukobi na granici

Ranije danas na velikom graničnom prelazu između Avganistana i Pakistana čula se pucnjava i granatiranje, javila je novinska agencija AFP.

Prelaz Torkham, koji povezuje pakistanski grad Torkam i avganistansku pokrajinu Nangarhar, ključna je ruta za ljude i robu između dvije zemlje.

Kopnena granica između Pakistana i Avganistana uglavnom je zatvorena otkako su u oktobru prošle godine izbili granični sukobi, osim prelaza Torkama, koji je jedno od rijetkih mjesta koje je ostalo otvoreno. Mnogi Avganistanci su koristili taj prelaz za povratak iz Pakistana, gdje su se suočili sa rastućim pritiskom i pogoršanjem životnih uslova.

Kamp za izbjeglice u blizini prelaza je tokom noći pogodila minobacačka granata, rekao je za AFP pokrajinski dužnosnik.

Koliko je žrtava za sad?

Obje strane tvrde da su nanele žrtve drugoj strani, ali nijedna brojka nije nezavisno potvrđena.

Portparol pakistanske vlade Mošaraf Zaid je rekao:

- 133 avganistanska talibanska borca su ubijena

- više od 200 je ranjeno

- 27 položaja je uništeno, a devet je zarobljeno.

Portparol talibana Mudžahid je rekao:

- 55 pakistanskih vojnika je ubijeno

- 19 položaja je zarobljeno

- osam talibanskih boraca je ubijeno, a 11 je ranjeno

- 13 civila je povrijeđeno.

Iran spreman da posreduje

Iran je spreman da pomogne u "olakšavanju dijaloga" između Pakistana i Avganistana, objavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči na Iksu.

Pozvao je dvije zemlje da "reše svoje razlike dobrosusjedskim odnosima i dijalogom".

Iran je i ranije ponudio posredovanje između dvije države dok su rasle napetosti na granici.