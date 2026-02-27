Додик: Сарајеву окупатор прихватљив, а Срби нису ни живи ни мртви

Извор:
Усвајање иницијативе о изградњи споменика Францу Фердинанду и његовој супрузи Софији на локалитет Латинске ћуприје (некадашњи Принципов мост) у Сарајеву није никаква случајност нити "културни пројекат", већ још једна срамна политичка порука српском народу да је окупатор прихватљив, а Срби нису ни живи ни мртви, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Франц Фердинанд није био никакав 'миротворац', већ један од представника аустроугарске окупационе силе под чијом су чизмом народи у БиХ, а посебно Срби живјели без слободе и политичких права. Инсистирати на враћању споменика окупатору, а истовремено игнорисати страдање српског народа кроз вијекове, јасна је порука да је туђа власт и туторство пожељније од слободе", констатовао је Додик у изјави за Срну.
Он је навео да су припадници покрета "Млада Босна", осим идеје о слободи, устали против империје и нагласио да је Гаврило Принцип био националиста, али не и шовиниста, и његов пуцањ у Франца Фердинанда 1914. године деценијама су поштовали и муслимани и Хрвати у БиХ.
"То што су касније уништили спомен-плочу Гаврилу Принципу, и Музеј 'Младе Босне' преименовали у такозвани 'Музеј Сарајево 1878-1918', који се налази, које ли ироније, на углу улица Обала Кулина бана и Зелених беретки, карактеристика је сарајевских муслимана који и даље жале за империјом и окупаторима", нагласио је Додик и подсјетио да историјске чињенице потврђују да Принцип није био фашиста, ни окупатор, већ борац за идеју слободе у својој земљи.
Додик је подсјетио и да је члан Академије наука БиХ Мухамед Филиповић раније изјавио да је Гаврило Принцип био "патриота који је основано доживљавао Аустро-Угарску као окупаторску и насилничку силу у својој домовини".
И док усвајају иницијативе о враћању споменика окупатору Фердинанду, каже Додик, Сарајево истовремено ћути о страдању Срба, егзодусу сарајевских Срба, логорима и злочинима над Србима чиме потврђују да свјесно бирају селективно памћење.
Он је упитао зашто то "широкогрудо" Сарајево не дозвољава да Срби у миру и слободно одају пошту припадницима бивше ЈНА које су припадници "Зелених беретки" мучки убили у Добровољачкој улици и да ли ће се 1. марта сјетити српског свата који је убијен само зато што је носио српску заставу на породичном весељу.
Додик је рекао да је то слика данашњег Сарајева и указао да је очигледно да уз овакве провокације, покушаје прекрајања историје и релативизацију борбе једног народа за слободу нема мјеста помирењу и суживоту.
"Најгласнији заговорници оваквих иницијатива су управо они који су навикли да 'вежу коња гдје им ага каже' и најспремнији су да држе лекције Републици Српској, говоре о 'европским вриједностима', а заправо промовишу наратив по којем су српске жртве невидљиве, а окупатори славни", нагласио је Додик.
Он је нагласио да је, усвајањем ове иницијативе, Сарајево потврдило да увијек бира симболе империје и окупације.
"Они очигледно немају проблем да величају симболе империјалне окупације, али имају проблем са признавањем српских жртава и истине да је Сарајево од мултиетничког града данас постало муслиманска касаба", закључио је Додик.
Градско вијеће града Сарајева усвојило је иницијативу за постављање споменика аустроугарском престолонасљеднику Францу Фердинанду и његовој супрузи Софији код Латинске ћуприје у Сарајеву. Иницијатива је потекла од Клуба одборника Странке за БиХ.
