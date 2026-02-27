Logo
Large banner

Додик: Сарајеву окупатор прихватљив, а Срби нису ни живи ни мртви

Извор:

СРНА

27.02.2026

16:20

Коментари:

1
Милорад Додик на Свечаној академији
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Усвајање иницијативе о изградњи споменика Францу Фердинанду и његовој супрузи Софији на локалитет Латинске ћуприје (некадашњи Принципов мост) у Сарајеву није никаква случајност нити "културни пројекат", већ још једна срамна политичка порука српском народу да је окупатор прихватљив, а Срби нису ни живи ни мртви, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Франц Фердинанд није био никакав 'миротворац', већ један од представника аустроугарске окупационе силе под чијом су чизмом народи у БиХ, а посебно Срби живјели без слободе и политичких права. Инсистирати на враћању споменика окупатору, а истовремено игнорисати страдање српског народа кроз вијекове, јасна је порука да је туђа власт и туторство пожељније од слободе", констатовао је Додик у изјави за Срну.

Он је навео да су припадници покрета "Млада Босна", осим идеје о слободи, устали против империје и нагласио да је Гаврило Принцип био националиста, али не и шовиниста, и његов пуцањ у Франца Фердинанда 1914. године деценијама су поштовали и муслимани и Хрвати у БиХ.

"То што су касније уништили спомен-плочу Гаврилу Принципу, и Музеј 'Младе Босне' преименовали у такозвани 'Музеј Сарајево 1878-1918', који се налази, које ли ироније, на углу улица Обала Кулина бана и Зелених беретки, карактеристика је сарајевских муслимана који и даље жале за империјом и окупаторима", нагласио је Додик и подсјетио да историјске чињенице потврђују да Принцип није био фашиста, ни окупатор, већ борац за идеју слободе у својој земљи.

Додик је подсјетио и да је члан Академије наука БиХ Мухамед Филиповић раније изјавио да је Гаврило Принцип био "патриота који је основано доживљавао Аустро-Угарску као окупаторску и насилничку силу у својој домовини".

И док усвајају иницијативе о враћању споменика окупатору Фердинанду, каже Додик, Сарајево истовремено ћути о страдању Срба, егзодусу сарајевских Срба, логорима и злочинима над Србима чиме потврђују да свјесно бирају селективно памћење.

Он је упитао зашто то "широкогрудо" Сарајево не дозвољава да Срби у миру и слободно одају пошту припадницима бивше ЈНА које су припадници "Зелених беретки" мучки убили у Добровољачкој улици и да ли ће се 1. марта сјетити српског свата који је убијен само зато што је носио српску заставу на породичном весељу.

Додик је рекао да је то слика данашњег Сарајева и указао да је очигледно да уз овакве провокације, покушаје прекрајања историје и релативизацију борбе једног народа за слободу нема мјеста помирењу и суживоту.

"Најгласнији заговорници оваквих иницијатива су управо они који су навикли да 'вежу коња гдје им ага каже' и најспремнији су да држе лекције Републици Српској, говоре о 'европским вриједностима', а заправо промовишу наратив по којем су српске жртве невидљиве, а окупатори славни", нагласио је Додик.

Он је нагласио да је, усвајањем ове иницијативе, Сарајево потврдило да увијек бира симболе империје и окупације.

"Они очигледно немају проблем да величају симболе империјалне окупације, али имају проблем са признавањем српских жртава и истине да је Сарајево од мултиетничког града данас постало муслиманска касаба", закључио је Додик.

Градско вијеће града Сарајева усвојило је иницијативу за постављање споменика аустроугарском престолонасљеднику Францу Фердинанду и његовој супрузи Софији код Латинске ћуприје у Сарајеву. Иницијатива је потекла од Клуба одборника Странке за БиХ.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Franc Ferdinand

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Мирослав Мићо Краљевић

БиХ

Мићо Краљевић оптужен за изазивање националне мржње

2 ч

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК БиХ потврдила: Општина добила новог начелника

2 ч

0
Протест у Сарајеву: Демонстранти позивају раднике Тужилаштва КС да отворе прозоре

БиХ

Протест у Сарајеву: Демонстранти позивају раднике Тужилаштва КС да отворе прозоре

3 ч

0
Ченгић: Споменик Фердинанду неће бити постављен на Латинској ћуприји

БиХ

Ченгић: Споменик Фердинанду неће бити постављен на Латинској ћуприји

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Осјећате се уморно и након цијеле ноћи спавања? Ово су могући разлози

17

31

Фармерке које ће бити у тренду овог прољећа

17

30

Миле Китић открио своје право име

17

23

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

17

17

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner