Зимска служба Аутопутева Републике Српске у приправности због најављених падавина

Извор:
АТВ
02.01.2026
13:21
Коментари:0
Зимска служба Аутопутева Републике Српскe" у сталној је приправности због најављених сњежних падавина.
За рад зимске службе која одржава дионице ауто-путева обезбијеђено је 4.500 тона соли за посипање коловоза, као и 21 камион, пет полутеретних, 10 путничких возила и двије цистерне, саопштено је из предузећа Аутопутеви Републике Српске.
Друштво
Гори аутомобил на ауто-путу “9. јануар”
У саопштењу је наведено да се зимском службом управља из два центра за одржавање и контролу саобраћаја и то у Лакташима, гдје је доступан дежурни број телефона - 065/548-000, те у Кладарима 065/204-201.
Из Аутопутева су подсјетили да је од 1. новембра до 1. априла обавезна употреба зимске опреме на возилима, те да без ње возачи не би требало уопште да крећу на пут.
Друштво
Од недјеље на планинама пола метра снијега, у Херцеговини обилна киша
Први викенд Нове године донијеће негдје слабије, а понегдје обилније сњежне падавине, уз могућност формирања сњежног покривача.
Возачима се скреће пажња на опрез и строго придржавање саобраћајне сигнализације, уз прилагођавање брзине.
Друштво
5 ч0
Регион
8 ч0
Друштво
9 ч0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
24
17
13
16
59
16
59
Тренутно на програму