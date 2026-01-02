Logo
Стиже драматична промјена времена: Сви су се питали хоће ли га бити, а сада ће и претјерати

Извор:

АТВ

02.01.2026

08:01

Коментари:

0
Наредних дана нас очекује временски заокрет, али нешто нормално за јануар. Драстичан пад температуре донијеће и падавине, али грађане забрињава најављени минус.

Први дани нове године обиљежило је сунчано и угодно вријеме. Нешто хладније него што смо навикли посљедњих неколико година. Данас се прогнозира чак 15 степени, након чега слиједи велики преокрет.

Крајем дана доћи ће до падавина које ће прерасти у кишу. Пад температуре биће све израженији, због чега нас наредне седмице очекује максимална температура минус два!

Од вечерас, па све до четвртка наредне седмице очекује нас снијег. Зависно од регије, сњежни покривач биће видљив од вечерас.

ilu-kisa-vjetar-150925

Друштво

Наранџасто упозорење од Бањалуке до Добоја

Оно што посебно брине грађане је изненадни минус. За регију Бањалуке је крајем наредне седмице, односно половином јануара, уз снијег најављен и јутарњи минус који ће износити чак 10 степени.

Иако је ријеч о прогнозама интернет сајтова које су промјењиве, неспорно је да сљедеће седмице јутарња и дневна температура бити у минусу, али се надамо да прве процјене гријеше око минималне температуре.

Временска прогноза

zahlađenje

Снијег

јануар

