Стиже драматична промјена времена: Сви су се питали хоће ли га бити, а сада ће и претјерати

Наредних дана нас очекује временски заокрет, али нешто нормално за јануар. Драстичан пад температуре донијеће и падавине, али грађане забрињава најављени минус.
Први дани нове године обиљежило је сунчано и угодно вријеме. Нешто хладније него што смо навикли посљедњих неколико година. Данас се прогнозира чак 15 степени, након чега слиједи велики преокрет.
Крајем дана доћи ће до падавина које ће прерасти у кишу. Пад температуре биће све израженији, због чега нас наредне седмице очекује максимална температура минус два!
Од вечерас, па све до четвртка наредне седмице очекује нас снијег. Зависно од регије, сњежни покривач биће видљив од вечерас.
Оно што посебно брине грађане је изненадни минус. За регију Бањалуке је крајем наредне седмице, односно половином јануара, уз снијег најављен и јутарњи минус који ће износити чак 10 степени.
Иако је ријеч о прогнозама интернет сајтова које су промјењиве, неспорно је да сљедеће седмице јутарња и дневна температура бити у минусу, али се надамо да прве процјене гријеше око минималне температуре.
