Тешко повријеђен у несрећи пјевач Звезда Гранда, критично након удеса код Градишке

Извор:
АТВ
02.01.2026
13:18
Коментари:0
Млади пјевач Анес Поробић (25) из Српца који је тешко повријеђен 30. децембра у саобраћајној несрећи у мјесту Кочићево код Градишке прикључен је на апарат за вјештачку вентилацију и све даље прогнозе у вези његовог здравственог стања су преурањене.
Млади пјевач који се такмичио у “Звездама Гранда” тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи на магистралном путу Нова Топола-Србац у којој су учествовали аутомобил “пежо” којим је управљао и трактор са прикључним возилом који је возила особа из Српца Б.Б.
Породица
Три родитељске грешке због којих дјеца могу имати проблем са постављањем граница
На поменутој дионици аутомобил је ударио у прикључно возило трактора (платон) који је превозио дрвене греде.
Како је Независним новинама потврђено из Универзитетско клиничког центра РС, он је 30. децембра у поподневним часовима примљен у ову здравствену установу.
Друштво
Од недјеље на планинама пола метра снијега, у Херцеговини обилна киша
– Пацијент је хоспитализован у Клиници за анестезију и интензивно лијечење гдје остаје на даљем лијечењу и праћењу. Због повреда главе задобијених у саобраћајној несрећи пацијент је прикључен на апарат за вјештачку вентилацији и све даље прогнозе у вези његовог здравственог стања су преурањене – навели су из УКЦ РС.
Хроника
5 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
21 ч0
Хроника
22 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
24
17
13
16
59
16
59
Тренутно на програму