Logo
Large banner

Тешко повријеђен у несрећи пјевач Звезда Гранда, критично након удеса код Градишке

Извор:

АТВ

02.01.2026

13:18

Коментари:

0
Анес Поробић је пјевач
Фото: Printscreen/Youtube/Zvezde granda

Млади пјевач Анес Поробић (25) из Српца који је тешко повријеђен 30. децембра у саобраћајној несрећи у мјесту Кочићево код Градишке прикључен је на апарат за вјештачку вентилацију и све даље прогнозе у вези његовог здравственог стања су преурањене.

Млади пјевач који се такмичио у “Звездама Гранда” тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи на магистралном путу Нова Топола-Србац у којој су учествовали аутомобил “пежо” којим је управљао и трактор са прикључним возилом који је возила особа из Српца Б.Б.

DJECA-RODITELJI-180925

Породица

Три родитељске грешке због којих дјеца могу имати проблем са постављањем граница

На поменутој дионици аутомобил је ударио у прикључно возило трактора (платон) који је превозио дрвене греде.

Како је Независним новинама потврђено из Универзитетско клиничког центра РС, он је 30. децембра у поподневним часовима примљен у ову здравствену установу.

Снијег

Друштво

Од недјеље на планинама пола метра снијега, у Херцеговини обилна киша

– Пацијент је хоспитализован у Клиници за анестезију и интензивно лијечење гд‌је остаје на даљем лијечењу и праћењу. Због повреда главе задобијених у саобраћајној несрећи пацијент је прикључен на апарат за вјештачку вентилацији и све даље прогнозе у вези његовог здравственог стања су преурањене – навели су из УКЦ РС.

Подијели:

Тагови:

Анес Поробић

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Медведев: Финска ће платити за своју русофобију

Свијет

Медведев: Финска ће платити за своју русофобију

4 ч

0
Ево шта утиче на животни вијек ваше батерије

Наука и технологија

Ево шта утиче на животни вијек ваше батерије

5 ч

0
Број жртава у Кран-Монтани порастао на 47

Свијет

Број жртава у Кран-Монтани порастао на 47

5 ч

0
Дани Алвес се вратио фудбалу

Фудбал

Дани Алвес се вратио фудбалу

5 ч

0

Више из рубрике

Ужас у Српској: У ауту пронађено беживотно тијело

Хроника

Ужас у Српској: У ауту пронађено беживотно тијело

5 ч

0
Прве фотографије стравичне несреће: Погинуо радник градске чистоће, нејасно шта се догодило

Хроника

Прве фотографије стравичне несреће: Погинуо радник градске чистоће, нејасно шта се догодило

7 ч

0
Пакао у новогодишњој ноћи: Сатима злостављао дјевојку, детаљи мучења леде крв!

Хроника

Пакао у новогодишњој ноћи: Сатима злостављао дјевојку, детаљи мучења леде крв!

21 ч

0
Одређен притвор Требињцу због пуцњаве

Хроника

Одређен притвор Требињцу због пуцњаве

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

17

24

Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

17

13

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

16

59

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

16

59

Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner