Стијена се обрушила на путу Сарајево-Пале

04.01.2026
14:39
На магистралном путу Пале-Сарајево у мјесту Лашишница дошло је до обрушавања стијене на коловоз.
Саобраћај се на тој дионици одбија успорено.
Јолић: Сви путеви у Републици Српској проходни, саобраћај отежан на планинским превојима
На овом дијелу пута и раније је долазило до обрушавања стијена на коловоз.
