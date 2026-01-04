Logo
Стијена се обрушила на путу Сарајево-Пале

СРНА

04.01.2026

14:39

0
Обрушила се стијена на путу Сарајево-Пале
Фото: СРНА

На магистралном путу Пале-Сарајево у мјесту Лашишница дошло је до обрушавања стијене на коловоз.

Саобраћај се на тој дионици одбија успорено.

Снијег, Бањалука

Друштво

Јолић: Сви путеви у Републици Српској проходни, саобраћај отежан на планинским превојима

На овом дијелу пута и раније је долазило до обрушавања стијена на коловоз.

Сарајево

Pale

stijena

