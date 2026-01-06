Logo
Large banner

Отежано саобраћање широм БиХ: Обуставе саобраћаја, затворена магистрала

Извор:

АТВ

06.01.2026

07:29

Коментари:

0
Излила се ријека Заломка
Фото: АТВ

Због попријечена 3 теретна возила, на планинском превоју Ростово (Нови Травник-Бугојно) обустављен је саобраћај.

Због излијевања ријеке, за саобраћај је затворена и магистрални пут Невесиње-Гацко.

У западној Босни пада снијег и задржава се на свим путним правцима, саобраћа се отежано. Преко свих планинских превоја у овом дијелу земље теретна возила преко 7,5 тона морају поставити ланце.

Доналд Трамп

Свијет

Ових пет земаља је добило упозорење из Америке

На већини путева у Босни и Херцеговини јутрос се саобраћа по мокром коловозу, а због ледене кише која је падала током ноћи упозоравамо и на мјестимично залеђене дионице. Посебно се скреће пажња на дионице у југозападној Босни, на ширем подручју Ливна и Гламоча.

Због тежине снијега, честе су пријаве оборених стабала и грања на коловоз. Такође, скреће се пажња и на одроне камења на коловоз, као и на смањену видљивост, због магле.

Прогнозе метеоролога нису оптимистичне до краја ове седмице, па се возачи моле да у складу са временском ситуацијом планирају своја путовања. Будите максимално опрезни. На пут не крећите без зимске опреме. Возите спорије, чувајте ваш живот, као и животе осталих учесника у саобраћају.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.

pelet - 10052025

Економија

Минус је увелико ту: Какве су тренутно цијене пелета

Због честих излијевања воде на коловоз на магистралном путу Столац-Домановићи-Тасовчићи, постављена је додатна саобраћајна сигнализација упозорења и ограничења.

"Молимо возаче да прилагоде вожњу условима на путу", поручују из БИХАМК-а.

Због зимских услова за вожњу у Републици Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере. На осталим граничним прелазима промет путничких возила за сада протиче уз задржавања до 30 минута.

Због православног Божића, данас од 12 сати до сутра 07.01.2026. год. до поноћи забрањује се превоз експлозивних материја на путевима у Босни и Херцеговини.

Бадњи дан

Друштво

Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

Због регистрације путника по новом систему изласка и уласка у земље Европске уније (ЕЕС), могућа су дужа задржавања на граничним прелазима.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 2. 12. 2025. године гранични пријелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Подијели:

Тагови:

саобраћај

обустава саобраћаја

stanje na putevima

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

Свијет

Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

9 ч

0
Сви користе ријеч буразер, а нико не зна како је настала

Занимљивости

Сви користе ријеч буразер, а нико не зна како је настала

9 ч

0
Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

Друштво

Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

9 ч

0
Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

Друштво

Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

9 ч

0

Више из рубрике

Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

Друштво

Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

1 ч

0
Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

Друштво

Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

9 ч

0
Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

Друштво

Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

9 ч

0
Бадњачићи

Друштво

Бадњачићи спремни – православци сутра прослављају Бадњи дан

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

07

Познато ко је рањени младић - има дебео досије

08

02

Ламин Јамал испоштовао Новака Ђоковића

08

00

Ови обичаји чине Бадњи дан посебним

07

53

Ријека срушила мост у БиХ

07

45

Излила се Неретва, Цивилна заштита издала упозорење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner