Отежано саобраћање широм БиХ: Обуставе саобраћаја, затворена магистрала

Због попријечена 3 теретна возила, на планинском превоју Ростово (Нови Травник-Бугојно) обустављен је саобраћај.
Због излијевања ријеке, за саобраћај је затворена и магистрални пут Невесиње-Гацко.
У западној Босни пада снијег и задржава се на свим путним правцима, саобраћа се отежано. Преко свих планинских превоја у овом дијелу земље теретна возила преко 7,5 тона морају поставити ланце.
На већини путева у Босни и Херцеговини јутрос се саобраћа по мокром коловозу, а због ледене кише која је падала током ноћи упозоравамо и на мјестимично залеђене дионице. Посебно се скреће пажња на дионице у југозападној Босни, на ширем подручју Ливна и Гламоча.
Због тежине снијега, честе су пријаве оборених стабала и грања на коловоз. Такође, скреће се пажња и на одроне камења на коловоз, као и на смањену видљивост, због магле.
Прогнозе метеоролога нису оптимистичне до краја ове седмице, па се возачи моле да у складу са временском ситуацијом планирају своја путовања. Будите максимално опрезни. На пут не крећите без зимске опреме. Возите спорије, чувајте ваш живот, као и животе осталих учесника у саобраћају.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.
Због честих излијевања воде на коловоз на магистралном путу Столац-Домановићи-Тасовчићи, постављена је додатна саобраћајна сигнализација упозорења и ограничења.
"Молимо возаче да прилагоде вожњу условима на путу", поручују из БИХАМК-а.
Због зимских услова за вожњу у Републици Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере. На осталим граничним прелазима промет путничких возила за сада протиче уз задржавања до 30 минута.
Због православног Божића, данас од 12 сати до сутра 07.01.2026. год. до поноћи забрањује се превоз експлозивних материја на путевима у Босни и Херцеговини.
Због регистрације путника по новом систему изласка и уласка у земље Европске уније (ЕЕС), могућа су дужа задржавања на граничним прелазима.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 2. 12. 2025. године гранични пријелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
