Какво нас вријеме очекује за Божић?

Извор:

АТВ

06.01.2026

14:22

Коментари:

0
Временска прогноза
Фото: АТВ

Сњежне падавине и сутра очекују Републику Српску и ФБиХ, док ће на југу падати јака киша.

Ноћас и сутра ујутру јаче сњежне падавине очекују се поготово на истоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Божић нас окупља и позива на заједништво

Падавине ће током слабити, осим на истоку гдје ће и даље падати јак снијег уз даљи пораст сњежног покривача.

Очекује се од пет центиметара новог снијега на западу до 20 центиметара на истоку, у вишим предјелима на истоку понегдје и више.

Јутарња температура ваздуха од минус осам до минус два, на југу од два до седам, а дневна од минус шест до нула, на југу од четири до 10 степени Целзијусових.

Дуваће слаб умјерен сјеверни и сјевероисточни вјетар.

Снијег Павловац

Бања Лука

Мјештани Павловца сами чисте снијег, надлежни не реагују

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава облачно вријеме са кишом и снијегом.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Кнежево минус шест, Хан Пијесак минус пет, Бихаћ, Дрвар минус три, Бањалука, Приједор, Нови Град. Рибник, Соколац, Шипово, Иван-седло, Јајце и Сански Мост минус два, Бијељина, Добој, Србац, Сребреница, Сарајево и Бугојно минус један, Ливно нула, Тузла и Зеница један, Вишеград, Фоча и Чемерно два, Рудо три, Мостар шест, Гацко седам, Билећа 10 и Требиње 13 степени Целзијусових.

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)
