Мјештани Павловца сами чисте снијег, надлежни не реагују

06.01.2026
14:02
Коментари:1
Мјештани Озренске улице у бањалучком насељу Павловац приморани су да сами чисте снијег јер надлежне службе не реагују на њихове позиве.
Како нам је испричао мјештанин, раније им је грталица пролазила до куће, али сада већ три дана заобилазе макадамски дио те чисте снијег само до краја улице.
Мјештани више не могу сами да чисте снијег јер је поледио, а надлежне службе не реагују.
"Пред најрадосније празнике морамо бити затрпани", истиче мјештанин.
Јасно је да градске службе нису биле спремне за нове снијежне падавине, оставивши мјештане да се боре са непроходним путевима и блокираним улицама.
