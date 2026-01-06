Додик: Божић нас окупља и позива на заједништво

06.01.2026
14:15
Коментари:3
Као симбол новог почетка и нове наде, Божић нас окупља и позива на заједништво, да и у лијепим и у тешким тренуцима пронађемо снагу за радост и утјеху једни према другима, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
- Уз жеље да вам наступајући празнични дани донесу мир, здравље и духовну радост, поздрављам Вас традиционалним хришћанским поздравом: Мир Божји - Христос се роди - поручио је Додик у видео објави на друштвеној мрежи Икс.
Бања Лука
2 ч1
Здравље
2 ч0
Савјети
2 ч0
Регион
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
33
16
24
16
08
16
01
16
00
Тренутно на програму