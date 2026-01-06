Logo
Додик: Божић нас окупља и позива на заједништво

06.01.2026

14:15

Коментари:

3
Фото: АТВ

Као симбол новог почетка и нове наде, Божић нас окупља и позива на заједништво, да и у лијепим и у тешким тренуцима пронађемо снагу за радост и утјеху једни према другима, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

- Уз жеље да вам наступајући празнични дани донесу мир, здравље и духовну радост, поздрављам Вас традиционалним хришћанским поздравом: Мир Божји - Христос се роди - поручио је Додик у видео објави на друштвеној мрежи Икс.

Милорад Додик

