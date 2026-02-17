Logo
Large banner

Познато ко је претукао сина Снежане Ђуришић

Извор:

Телеграф

17.02.2026

09:10

Коментари:

0
Познато ко је претукао сина Снежане Ђуришић

Празнична ноћ на Врачару претворила се у крвави обрачун када је, за сада непознати мушкарац, брутално претукао Марка Гвозденовића, сина познате пјевачице Снежане Ђуришић. Инцидент се догодио у једном стану, а Гвозденовић је због тежине повреда одмах пребачен у болницу.

Према незваничним информацијама, Гвозденовић је истражним органима испричао да је нападу претходио позив комшије. Он је, како тврди, отишао на договорено мјесто мислећи да ће са комшијом решити одређене несугласице разговором. Међутим, умјесто дијалога, услиједила је серија удараца.

Љекарским прегледом утврђено је да Марко Гвозденовић има поломљена ребра и бројне подливе. Због озбиљности повреда, он је задржан на даљем лијечењу и опсервацији.

Снежана Ђуришић- 01092025

Сцена

Претучен син Снежане Ђуришић

Припадници полиције одмах су изашли на лице мјеста и обавили увиђај.

Идентитет осумњиченог је познат полицији. Тренутно се ради на лоцирању и привођењу мушкарца који се сумњичи за ово пребијање. Узимају се изјаве станара зграде како би се склопила пуна слика инцидента каже извор.

Снежана Ђуришић се за сада није оглашавала поводом овог немилог догађаја.

Истрагу води Прво основно јавно тужилаштво у Београду, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови :

Snežana Đurišić

Туча

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ЕУ

Свијет

Забрана увоза руске нафте кошта ЕУ више од 20 милијарди евра

2 ч

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

2 ч

0
Потпуна обустава саобраћаја на магистралном путу Сарајево-Фоча

Друштво

Потпуна обустава саобраћаја на магистралном путу Сарајево-Фоча

2 ч

0
Пазите се у наредних 7 дана: Ретроградни ход планета свима доноси хаос

Занимљивости

Пазите се у наредних 7 дана: Ретроградни ход планета свима доноси хаос

2 ч

0

Више из рубрике

Пјевачица Снежана Ђуришић

Сцена

Претучен син Снежане Ђуришић

2 ч

0
Посљедња објава Роберта Дувала: Неколико дана пред смрт нашалио се на друштвеним мрежама

Сцена

Посљедња објава Роберта Дувала: Неколико дана пред смрт нашалио се на друштвеним мрежама

13 ч

1
Бака Прасе позирао поред запаљеног џипа, па послао поруку рекеташима

Сцена

Бака Прасе позирао поред запаљеног џипа, па послао поруку рекеташима

16 ч

0
Испливао снимак аута Баке Прасета прије него што је запаљен: Неколико сати прије пожара упозорен?

Сцена

Испливао снимак аута Баке Прасета прије него што је запаљен: Неколико сати прије пожара упозорен?

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

18

Стевандић: Пресуда Кристијану Шмиту

11

17

Почела је Сиропусна недјеља: Ево шта се никако не смије радити уочи Васкршњег поста

11

13

Кремљ открио детаље о преговорима у Швајцарској

11

12

Ометао саобраћај па надувао 3,9 промила: У центру Бањалуке ухапшен пијани пјешак

11

07

Кузмић: Мљекарством и пољопривредом бавимо се сваки дан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner