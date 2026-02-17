Познато ко је претукао сина Снежане Ђуришић

Извор:
Телеграф
17.02.2026
09:10
Коментари:0
Празнична ноћ на Врачару претворила се у крвави обрачун када је, за сада непознати мушкарац, брутално претукао Марка Гвозденовића, сина познате пјевачице Снежане Ђуришић. Инцидент се догодио у једном стану, а Гвозденовић је због тежине повреда одмах пребачен у болницу.
Према незваничним информацијама, Гвозденовић је истражним органима испричао да је нападу претходио позив комшије. Он је, како тврди, отишао на договорено мјесто мислећи да ће са комшијом решити одређене несугласице разговором. Међутим, умјесто дијалога, услиједила је серија удараца.
Љекарским прегледом утврђено је да Марко Гвозденовић има поломљена ребра и бројне подливе. Због озбиљности повреда, он је задржан на даљем лијечењу и опсервацији.
Сцена
Претучен син Снежане Ђуришић
Припадници полиције одмах су изашли на лице мјеста и обавили увиђај.
Идентитет осумњиченог је познат полицији. Тренутно се ради на лоцирању и привођењу мушкарца који се сумњичи за ово пребијање. Узимају се изјаве станара зграде како би се склопила пуна слика инцидента каже извор.
Снежана Ђуришић се за сада није оглашавала поводом овог немилог догађаја.
Истрагу води Прво основно јавно тужилаштво у Београду, преноси Телеграф.
Свијет
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Друштво
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
13 ч1
Сцена
16 ч0
Сцена
19 ч0
Најновије
Најчитаније
11
18
11
17
11
13
11
12
11
07
Тренутно на програму