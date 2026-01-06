Logo
Vlasnik bara u Kran Montani 2008. godine osuđen za podvođenje

Tanjug

06.01.2026

15:15

Власник бара у Кран Монтани 2008. године осуђен за подвођење
Foto: screenshot / x / SuisseAlert

Suvlasnik bara "Le Constellation" u Kran Montani, u kome je u novogodišnjoj noći došlo do tragedije u kojoj je smrtno stradalo 40 osoba, Žak Moreti bio je 2008. godine osuđen za podvođenje, prenosi BfM tv pozivajući se na izvor blizak istrazi.

Žak Moreti bar u švajcarskom skijalištu drži zajedno sa suprugom Džesikom, sa kojom se u Švajcarsku doselio sa Korzike.

Njih dvoje nisu uhapšeni, niti im je određen kućni pritvor, ali su osumnjičeni za "ubistvo iz nehata, nanošenje tjelesnih povreda iz nehata i podmetanja požara iz nehata.

U nesreći koja se dogodila 1. januara oko 1.30 stradalo je 40 osoba, a povrijeđeno 116, među njima i četvoro državljana Srbije.

Pored švajcarskog, istragu je pokrenulo i tužilaštvo u Parizu, kako bi podržalo francuske porodice čiji članovi su stradali u požaru.

