Vlasnik bara u Kran Montani 2008. godine osuđen za podvođenje

Suvlasnik bara "Le Constellation" u Kran Montani, u kome je u novogodišnjoj noći došlo do tragedije u kojoj je smrtno stradalo 40 osoba, Žak Moreti bio je 2008. godine osuđen za podvođenje, prenosi BfM tv pozivajući se na izvor blizak istrazi.
Žak Moreti bar u švajcarskom skijalištu drži zajedno sa suprugom Džesikom, sa kojom se u Švajcarsku doselio sa Korzike.
Njih dvoje nisu uhapšeni, niti im je određen kućni pritvor, ali su osumnjičeni za "ubistvo iz nehata, nanošenje tjelesnih povreda iz nehata i podmetanja požara iz nehata.
U nesreći koja se dogodila 1. januara oko 1.30 stradalo je 40 osoba, a povrijeđeno 116, među njima i četvoro državljana Srbije.
Pored švajcarskog, istragu je pokrenulo i tužilaštvo u Parizu, kako bi podržalo francuske porodice čiji članovi su stradali u požaru.
