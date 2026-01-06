Orban: Evropska demokratija je u padu

Evropska demokratija je u padu, a sloboda govora se sankcioniše, upozorio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Izbori se ponavljaju, stranke se prisluškuju, kandidati blokiraju, lideri se kažnjavaju zbog odbrane granica, sloboda govora se sankcioniše", objavio je Orban na "Iksu".

Orban je poručio da "Mađarska bira konkurentnost umjesto zabrana i suverenitet umjesto centralizovane kontrole".

"Tako izgleda demokratija. Posjetite Mađarsku, dođite i uvjerite se sami", istakao je mađarski premijer.