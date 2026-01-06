Logo
Orban: Evropska demokratija je u padu

Izvor:

SRNA

06.01.2026

14:45

Орбан: Европска демократија је у паду
Foto: Tanjug/AP

Evropska demokratija je u padu, a sloboda govora se sankcioniše, upozorio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Izbori se ponavljaju, stranke se prisluškuju, kandidati blokiraju, lideri se kažnjavaju zbog odbrane granica, sloboda govora se sankcioniše", objavio je Orban na "Iksu".

Полиција Србија

Hronika

Udario dijete (10) automobilom, pa pobjegao sa mjesta nesreće

Orban je poručio da "Mađarska bira konkurentnost umjesto zabrana i suverenitet umjesto centralizovane kontrole".

"Tako izgleda demokratija. Posjetite Mađarsku, dođite i uvjerite se sami", istakao je mađarski premijer.

Viktor Orban

