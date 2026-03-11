Toni Cetinski postao nepoželjan

Zbog odluke Tonija Cetinjskog da otkaže koncert, koji je bio zakazan 8. marta u hali Spens u Novom Sadu, mnogi srpski ugostitelji odlučili su da promene odnos prema njemu.

Hrvatski pjevač odlukom da otkaže koncert nekoliko sati prije samog početka, uz obrazloženje da je nekada na mjestu novosadske dvorane "Spens" bio logor, šokirao je javnost, a čini se da će ova odluka uticati na njegova dalja angažmana u Srbiji.

Upravo zbog toga, kako tvrde pojedini ugostitelji, promenjen je i odnos prema potencijalnoj saradnji sa ovim muzičarem. Neki od onih koji su ranije razmatrali mogućnost da Tonija Cetinskog angažuju za različite događaje u Srbiji sada od te ideje odustaju, saznaje Kurir.

Scena Hrvati skupljaju pare za Tonija Cetinskog: Njegova supruga širi apel, nakon sramnog otkazivanja koncerta

Dok jedni smatraju da pjevač ima puno pravo da odluči gdje će nastupati, drugi ističu da su način na koji je koncert otkazan, kao i obrazloženje koje je usledilo, izazvali nepotrebne tenzije u javnosti. Posebno su razočarani oni koji su bili spremni da mu pruže priliku da nastupi u Srbiji.

Sve na temu otkazivanja koncerta pročitajte OVDJE.

Vlasnik poznatog beogradskog objekta, navodno je planirao da angažuje Cetinskog za letnje otvaranje bašte svog lokala, a kako je otkrio njegov prijatelj za domaći medij, nakon skandala je odustao.

Scena Željko Samardžić zapjevao s uličnim sviračem i oduševio prolaznike

"Moj prijatelj je imao želju da mu Toni pjeva na ljeto na otvaranju bašte. Dobio je kontakt od njegovog menadžmenta i čak smo razmišljali da stupimo u pregovore. Međutim, nakon svega što se desilo s koncertom u Novom Sadu, odlučili smo da odustanemo od te ideje. Smatramo da bi saradnja u ovom trenutku mogla da izazove nepotrebne reakcije i polemike", rekao je on za Kurir.

Prema njegovim riječima, plan je bio da se napravi veliki ljetnji događaj koji bi privukao goste iz različitih gradova, a Cetinski je bio jedan od izvođača o kojima se ozbiljno razmišljalo upravo zbog popularnosti i velikog broja hitova koje publika u regionu dobro poznaje.

Scena Oglasio se direktor Spensa o Toniju Cetinskom

"Možda bi moj prijatelj i izašao javno s tim, ali mu je neprijatno da se dovodi u kontekst s muzičarem koji je naveo krajnje netačan razlog otkazivanja koncerta za jedan lijep praznik kao što je Dan žena. Niko ne želi dodatne probleme oko događaja koji bi trebalo da bude zabavan i opušten. Ne poštuje nas kao narod", dodao je sagovornik.