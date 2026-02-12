Logo
Obavještajci tvrde da bi ona mogla biti prva žena na čelu Sjeverne Koreje

Izvor:

Agencije

12.02.2026

07:48

Обавјештајци тврде да би она могла бити прва жена на челу Сјеверне Кореје
Foto: Youtube/ The Indian Express/screenshot

Južnokorejski poslanici su u četvrtak objavili da, prema izvještaju Nacionalne obavještajne službe (NIS), sjevernokorejski lider Kim Džong-un preduzima korake da učvrsti poziciju svoje kćerke Kim Džu-e (Kim Ju-ae) kao nasljednice i da ona već učestvuje u kreiranju politike.

Nacionalna obavještajna služba Južne Koreje (NIS) najavila je da će pomno pratiti hoće li Kim Džu-e, za koju se vjeruje da ima između 12 i 14 godina, prisustvovati predstojećem sastanku vladajuće Radničke partije, kao i način na koji će biti predstavljena, uključujući moguće preuzimanje službene titule, naveli su poslanici. U prošlosti je NIS opisivao Kim Džu-e kao osobu koja se priprema za nasljednicu, ali je sada korišten izraz da je „u fazi interno imenovane nasljednice“, rekao je poslanik Li Seong-kveun (Lee Seong-kweun) novinarima nakon zatvorenog brifinga NIS-a.

Kim Džu-e se sve češće pojavljuje u državnim medijima Sjeverne Koreje dok prati oca tokom terenskih obilazaka, uključujući inspekcije projekata naoružanja, što je izazvalo spekulacije analitičara da se priprema za ulogu lidera četvrte generacije zemlje. Prema procjeni NIS-a, uloga koju je preuzela tokom javnih događaja ukazuje na to da već doprinosi oblikovanju politike i da se prema njoj postupa kao prema de fakto drugom najvišem lideru, rekli su Li i još jedan poslanik, Park Sun-von (Park Sun-won).

Sjeverna Koreja je objavila da će Radnička partija krajem februara održati inauguracioni sastanak devetog Kongresa, događaj za koji analitičari smatraju da će otkriti glavne programske ciljeve za naredne godine u oblastima ekonomije, spoljne politike i odbrane. Lider Kim Džong-un, prema riječima Parka i Lija, usmjerava razvoj velikog podmorničkog plovila za koje se vjeruje da može nositi do 10 balističkih raketa lansiranih sa podmornice (SLBM), a koje, s obzirom na deplasman od 8.700 tona, može biti dizajnirano da bude pokretano nuklearnim reaktorom.

Kim Džu-e

Kim Džong Un

Sjeverna Koreja

