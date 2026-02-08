Zakazan kongres vladajuće stranke, Kim Džong Un najavio "razjašnjenje planova"

Kongres vladajuće stranke u Sjevernoj Koreji, prvi od 2021. godine, biće održan krajem ovog mjeseca, objavila je u nedjelju državna novinska agencija KCNA.

– Politbiro Centralnog komiteta Radničke stranke jednoglasno je usvojio odluku o održavanju 9. kongresa Radničke stranke u Pjongjangu, glavnom gradu revolucije, krajem februara 2026. godine – navela je KCNA.

Krajem januara, lider Sjeverne Koreje Kim Džong Un najavio je da će kongres „razjasniti planove za naredni korak jačanja nuklearnog odvraćanja zemlje“.

Sjeverna Koreja je 2006. godine izvela svoj prvi nuklearni test, koji je sproveden pod zemljom. Prema procjenama stručnjaka, ta zemlja posjeduje desetine nuklearnih bojevih glava, uprkos međunarodnim sankcijama, te tvrdi da je taj arsenal neophodno sredstvo odvraćanja od onoga što smatra vojnom prijetnjom od strane Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika.

Zvanični Pjongjang je više puta saopštio da se nikada neće odreći svog nuklearnog oružja, proglasivši se „nepovratnom“ nuklearnom silom.

Posljednji stranački kongres održan je u januaru 2021. godine, kada je Kim Džong Un imenovan za generalnog sekretara stranke — titulu koju je ranije nosio njegov otac i prethodnik Kim Džong Il. Analitičari su taj potez ocijenili kao korak ka dodatnom učvršćivanju njegovog autoriteta.

Kongres predstavlja najviše okupljanje vladajuće stranke i ima za cilj jačanje autoriteta režima, a može poslužiti i kao platforma za najavu važnih političkih odluka ili promjena unutar državnog i partijskog rukovodstva.