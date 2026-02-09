Srušio se vojni helikopter: Svi su mrtvi

Jurišni helikopter AH-1S Cobra južnokorejske vojske srušio se danas tokom trenažnog leta u okrugu Gapjong na sjeveru zemlje, a u nesreći su poginula dva člana posade, saopštila je južnokorejska vojska.

Helikopter se srušio oko 11.00 časova, ali razlozi nesreće za sada nisu utvrđeni, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

Dva člana posade su evakuisana u najbližu medicinsku ustanovu, ali nedugo po prijemu proglašeni su mrtvima.

Južnokorejska vojska je obustavila operacije svih helikoptera AH-1S nakon nesreće i formirala tim za hitne intervencije kako bi istražila uzrok pada vojne letjelice.

Helikopter koji se srušio korišćen je za obuku i uvježbavanje procedura za hitno slijetanje bez gašenja motora, saopštila je vojske Južne Koreje.