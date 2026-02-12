Logo
Detalji su sve strašniji: Napadač prije masakra u školi ubio majku, brata i sestru

Agencije

12.02.2026

07:55

Детаљи су све страшнији: Нападач прије масакра у школи убио мајку, брата и сестру
Foto: Printscreen / X

Do pucnjave u srednjoj školi u Tambler Ridžu, u kojoj je prema posljednjim podacima, poginulo 10 osoba, došlo je u utorak oko 13.20 časova po lokalnom vremenu, a policija je po dolasku zatekla osumnjičenog mrtvog u školi.

To je izjavio zamjenik komesara Kraljevske kanadske konjice (RCMP) za Britansku Kolumbiju Dvejn Mekdonald.

Među poginulima su nastavnik (39) i petoro učenika: tri djevojčice (12 godina) i dva dječaka (12 i 13 godina), kazao je on i naveo da je jedno tijelo pronađeno na stepeništu, dok su ostala tijela bila u školskoj biblioteci, rekao je Mekdonald, prenosi Si-Bi-Es njuz.

Majka, brat i sestra osumnjičenog ubijeni prije napadu u školi

On je potvrdio da su majka i brat i sestra osumnjičenog ubijeni u porodičnom domu pre napada u školi.

Prema njegovim riječima, tijela su otkrivena tek oko 14.45, nakon što je komšija pozvao policiju.

Џеси Ван Рутселар

Svijet

Objavljena fotografija ubice s puškom, među žrtvama i majka

Policija je navela da je transrodna osoba osumnjičena za napad Van Rutselar prethodnih godina više puta išla na intervencije zbog problema vezanih za mentalno zdravlje.

Prema riječima Mekdonalda, osumnjičeni je identifikovan kao žensko, a rođen je kao muškarac.

Ona je prije šest godina započela tranziciju, a školu je napustila prije četiri godine.

U školi su policajci pronašli dugu pušku i modifikovani pištolj, koji nisu bili registrovani na Van Rutselar, a licenca joj je istekla 2024. godine, naveo je Mekdonald.

Пуцњава Канада школа

Svijet

Prva svjedočenja nakon masakra u školi: Učenici klupama zabarikadirali vrata

On je kazao da policija za sada nije otkrila motiv, niti je pronađena poruka napadača.

U srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno 10 osoba, uključujući napadača, dok je najmanje 25 osoba povređeno.

Kanada

Pucnjava

transrodna osoba

