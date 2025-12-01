Logo

Obezbjedite sebi prirodnu zaštitu: Ovo voće čuva zdravlje srca

01.12.2025

09:26

Обезбједите себи природну заштиту: Ово воће чува здравље срца
Foto: ATV

Ne samo da ćete obogatiti svoj jelovnik, već će i vaše srce dobiti ono što mu je zaista potrebno kroz ovo voće – prirodnu zaštitu.

Jedite ga svaki dan, a i uvijek ako možete jedino voće koje čuva srce.

Zdrava ishrana je jedan od najjednostavnijih, ali i najmoćnijih načina da sačuvamo zdravlje i dobru funkcionalnost za srce i umanjimo rizik od kardiovaskularnih bolesti, prenosi avaz.ba.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pravilna ishrana igra ključnu ulogu u prevenciji ozbiljnih srčanih stanja, poput koronarne bolesti, aritmija, srčane slabosti i infarkta.

јабуке-јабука

Savjeti

Šta sve treba da znate o japanskim jabukama?

Iako često razmišljamo o zdravoj ishrani, voće je dio koji se nerijetko potcjenjuje. A zapravo, pojedine vrste voća mogu značajno doprinjeti zdravlju našeg srca.

Portal Health Digest prenosi da Američko udruženje za srce preporučuje pažljiv izbor voća kako bismo tijelu obezbjedili važne hranljive materije – poput vlakana, vitamina, minerala i antioksidanasa, ali i kontrolisali unos šećera.

Stručnjaci su izdvojili 10 vrsta voća koje bi trebalo redovno da konzumiramo ako želimo da očuvamo zdravlje srca:

Bobičasto voće (borovnice, jagode, maline)

Breskve

Lubenica

Grejpfrut

Jabuke

Avokado

Pomorandže

Kivi

Nar

Šljive

Uključivanjem ovog voća u svakodnevnu ishranu, ne samo da ćemo obogatiti svoj jelovnik, već će i vaše srce dobiti ono što mu je zaista potrebno – prirodnu zaštitu, prenosi Krstarica.

