Oglasili se iz Vlade Srpske o slučaju Vlade Đajića

Vlada Srpske nije još zaprimila presudu u slučaju smjene Vlade Đajića sa mjesta generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, rečeno je iz Vlade.

U skladu s tim, navode iz Vlade, presudu ne mogu ni komentarisati, rečeno je za RTRS.

Podsjećamo, narodni poslanik i bivši direktor UKC-a održao je danas konferenciju za novinare na kojoj je rekao da je dobio presudu da je nezakonito smijenjen sa pozicije direktora UKC-a.