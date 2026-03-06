Oglasili se iz Vlade Srpske o slučaju Vlade Đajića

Autor:ATV
06.03.2026
17:17
Komentari:0
Vlada Srpske nije još zaprimila presudu u slučaju smjene Vlade Đajića sa mjesta generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, rečeno je iz Vlade.
U skladu s tim, navode iz Vlade, presudu ne mogu ni komentarisati, rečeno je za RTRS.
Podsjećamo, narodni poslanik i bivši direktor UKC-a održao je danas konferenciju za novinare na kojoj je rekao da je dobio presudu da je nezakonito smijenjen sa pozicije direktora UKC-a.
Republika Srpska
Đajić: Tužio sam i dobio odluku da sam nezakonito smijenjen
