Kobra priznao, FSB tvrdi: Napad na Aleksejeva organizovala ukrajinska slžba

Pokušaj ubistva na generala Vladimira Aleksejeva naručila Služba bezbjednosti Ukrajine /SBU/, a u regrutovanje napadača bila je umiješana obavještajna služba Poljske, saopštila je ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/.

Iz FSB-a su naveli da su počinilac, državljanin Rusije Ljubomir Korba, rođen 1960. godine, i njegov saučesnik, takođe ruski državljanin, Viktor Vasin, rođen 1959. godine, priznali krivicu.

U saopštenju se dodaje da su počinilac i njegov saučesnik ispričali o pripremama za pokušaj ubistva prvog zamjenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, izvršenog po zadatku Službe bezbjednosti Ukrajine, javila je novinska agencija Interfaks.

Naoružani napadač pucao je u petak, 6. februara na Aleksejeva u stambenoj zgradi u Moskvi. General je hospitalizovan.

FSB je juče saopštio da je priveo izvršioca pokušaja ubistva general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva.