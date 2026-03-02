Mićin za ATV: Uklanjanje Hamneija pokušaj slabljenja Irana

Smrt vjerskog poglavara Alija Hamneija, uz uklanjanje desetina visokih generala i oficira, predstavlja pokušaj slabljenja Irana i promjene vlasti u zemlji, izjavio je u Jutarnjem programu ATV-a profesor Fakulteta bezbjednosnih nauka Saša Mićin.

"Uklonjen je vjerski poglavar Ali Hamnei, kao i desetak generala i visokih oficira. Očigledno je da je cilj bio da se oslabi infrastruktura odbrane i političko vođstvo zemlje", rekao je Mićin.

On je podsjetio da dvanaestodnevni rat, vođen u junu prošle godine, nije dao očekivane rezultate, posebno kada je riječ o oko 440 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto, čija trenutna lokacija nije poznata.

"Pored toga, Iran raspolaže i značajnim kapacitetima balističkih raketa. Sve to ukazuje da je Teheran relativno blizu mogućnosti proizvodnje vlastite nuklearne bombe", istakao je Mićin.

On je naglasio i ogroman energetski značaj regiona.

"Oko trećina svjetske nafte kreće se iz regiona Bliskog istoka, a više od 20 odsto transportuje se kroz strateški važan moreuz. Zato svaka eskalacija ima globalne posljedice", pojasnio je on.

Prema njegovim riječima, aktuelni događaji mogu se tumačiti kao pokušaj promjene odnosa moći, pa i same vlasti u Iranu.

Ipak, dodaje da Iran ima iskustvo iz prethodnih sukoba.

"Iran je već prolazio kroz slične situacije i vjerujem da su formirani rezervni timovi koji mogu preuzeti rukovodeće pozicije. Osim toga, Iran je godinama razvijao mrežu saradničkih organizacija širom Bliskog istoka, što predstavlja vid asimetričkog odgovora na ovakve udare", objasnio je on.