Narod priča: Bračni par Drinić

ATV

12.02.2026

14:42

Foto: ATV

Biljana vas ovog petka vodi u Donju Čađavicu nadomak Bijeljine, gdje ju je dovela priča mladog bračnog para Drinić.

Vjerovali ili ne, svoj krov nad glavom izgradili su vlastitim rukama od drveta, slame, blata, gline i pijeska. I to je moguće u modernom dobu brzine, betona i vleikih troškovu - Potpuno prirodni način života u ekološkoj kući. A ono što je najljepše od svega u ovoj ekološkoj kući očekuju i prinovu.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.

