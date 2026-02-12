Narod priča: Bračni par Drinić

Izvor:
ATV
12.02.2026
14:42
Biljana vas ovog petka vodi u Donju Čađavicu nadomak Bijeljine, gdje ju je dovela priča mladog bračnog para Drinić.
Vjerovali ili ne, svoj krov nad glavom izgradili su vlastitim rukama od drveta, slame, blata, gline i pijeska. I to je moguće u modernom dobu brzine, betona i vleikih troškovu - Potpuno prirodni način života u ekološkoj kući. A ono što je najljepše od svega u ovoj ekološkoj kući očekuju i prinovu.
Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.
Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.
'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu