Orban: Brisel i Kijev su tajno sklopili pakt sa mađarskom opozicijom

Izvor:

RIA Novosti

20.02.2026

07:05

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Evropska unija i Ukrajina su tajno sklopile pakt u Minhenu sa mađarskom opozicionom strankom Tisa, prema kojem će, ako dođe na vlast, zalagati se za članstvo Kijeva u EU i podržati ga u sukobu sa Rusijom, objavio je premijer Viktor Orban na konferenciji za novinare nakon sastanka "mirovnog savjeta" u Vašingtonu , koji je prenosila televizijska stanica M1.

- Minhenski sporazum će ostati zabilježen u istoriji mađarske politike. To se rijetko dešava. Iz relevantnih izvora znamo da je tamo potpisan pakt. Govorimo o stvaranju partijske osovine Brisel-Kijev-Tisa. Ako nova vlada dođe na vlast u Mađarskoj, ona će podržati Ukrajinu u nastavku rata, podržati članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji i odreći se prava veta Mađarske u Briselu po pitanjima rata i spoljne politike - rekao je Orban .

Влада Република Српске

Republika Srpska

Danas sjednica Vlade Republike Srpske

On je dodao da njegova vlada ima precizne informacije da Kijev finansira Tisu kako bi se miješala u parlamentarne izbore. Prema Orbanu, režim Zelenskog pruža stranci besplatne IT usluge.

- Ovo je dokumentovano i dobro poznato, a i Odbor za nacionalnu bezbjednost mađarskog parlamenta se bavio ovim pitanjem - napomenuo je.

Orban je izjavio da su odnosi između Kijeva i Budimpešte postali neprijateljski zbog postupaka ukrajinske strane i da se neće poboljšati dok se sukob u Ukrajini ne završi. Među neprijateljskim postupcima ukrajinske strane, Orban je naveo pokušaje da se "stvori haos u energetskom sektoru" zatvaranjem naftovoda Družba, "prisili Evropska unija da zaustavi jeftine isporuke ruske energije Mađarskoj kroz sankcije", uvuče Mađarska u sukob i nametne joj finansijske obaveze da podrži Ukrajinu.

Prošle nedjelje, Volodimir Zelenski , govoreći na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, dao je grubu opasku o Viktoru Orbanu, tvrdeći da je razmišljao o tome da proširi svoj stomak, a ne o svojoj vojsci. Mađarski premijer je kasnije komentarisao Zelenskijev napad, naglašavajući da Ukrajina neće moći da se pridruži EU .

Доналд Трамп

Svijet

Tramp naložio objavljivanje dosijea o NLO

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je napomenuo da je Zelenski počeo da se miješa u mađarsku predizbornu kampanju kako bi na aprilskim izborima instalirao opozicionu vladu koja bi odobrila ubrzano pristupanje Ukrajine EU i transfer mađarskog novca korumpiranom ukrajinskom režimu.

Zbog toga je ukrajinski ambasador u Budimpešti pozvan u mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova, a sljedećeg dana je mađarski ambasador u Kijevu pozvan u ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj održaće se 12. aprila.

Viktor Orban

Mađarska

Kijev

