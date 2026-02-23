Potvrđena optužnica protiv 14 osoba zbog napada na navijače Crvene zvezde

Opštinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu protiv 14 osoba zbog učestvovanja u grupi koja je napala navijače Fudbalskog kluba Crvena zvezda u blizini Međunarodnog aerodroma Dubrave kod Tuzle, saopšteno je danas iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Optužnica je potvrđena protiv jedanaest državljana Hrvatske: Josipa Kusture /39/, Ivana Beokovića /33/, Tomislava Kusture /40/, Alena Barunčića /22/, Marka Jovanovića /25/, Petra Vukasovića /45/, Pere Vujčića /31/ iz Splita, Marina Kristiana Mikelia /24/ iz Trogira, Roka Kalašića /22/ iz Pule, Duje Penića /30/ iz Ploča, Ivana Vrsalovića /25/ iz Supetara.

Optužnica je takođe potvrđena i protiv tri državljana BiH Marka Primorca /27/ iz Čitluka, Josipa Sivrića /20/ iz Međugorja i Andreja Jokića /28/ iz Brčkog, koji ima državljanstvo BiH i Austrije.

Prema optužnici Kantonalnog tužilaštva, oni su optuženi da su 24. januara 2026. godine oko 22.00 časa u mjestu Dubrave Gornje u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla djelovali kao organizovana grupa, koju su pored njih činila i druga lica.

Oni su sa više vozila došli na ovu lokaciju, sačekali grupu navijača FK Crvena Zvezda, za koje su znali da su bili na utakmici u Švedskoj i da će letom iz Malmea doći na aerodrom.

Kada je grupa navijača pomenutog kluba izašla iz kruga aerodroma, ova grupa ih je napala upotebljavajući fizičku silu, drvene palice, metalne šipke, baklje i druge predmete.

U napadu na navijače, četiri osobe su teško povrijeđene, uključujući i jednog policijskog službenika Policijske uprave Živinice, koji je izašao na službenu intervenciju, dok je veći broj osoba lakše povrijeđen.

Postupajući tužilac je Opštinskom sudu u Živinicama predložio da se optuženima produži mjera pritvora nakon potvrđivanja optužnice.

Opštinski sud u Živinicama je danas zakazao ročište za izjašnjenje o krivici optuženih.