Logo
Large banner

Potvrđena optužnica protiv 14 osoba zbog napada na navijače Crvene zvezde

23.02.2026

16:51

Komentari:

0
Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије
Foto: Facebook

Opštinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu protiv 14 osoba zbog učestvovanja u grupi koja je napala navijače Fudbalskog kluba Crvena zvezda u blizini Međunarodnog aerodroma Dubrave kod Tuzle, saopšteno je danas iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Optužnica je potvrđena protiv jedanaest državljana Hrvatske: Josipa Kusture /39/, Ivana Beokovića /33/, Tomislava Kusture /40/, Alena Barunčića /22/, Marka Jovanovića /25/, Petra Vukasovića /45/, Pere Vujčića /31/ iz Splita, Marina Kristiana Mikelia /24/ iz Trogira, Roka Kalašića /22/ iz Pule, Duje Penića /30/ iz Ploča, Ivana Vrsalovića /25/ iz Supetara.

Нож

Hronika

Svađa se pretvorila u krvavi obračun: Izboden muškarac

Optužnica je takođe potvrđena i protiv tri državljana BiH Marka Primorca /27/ iz Čitluka, Josipa Sivrića /20/ iz Međugorja i Andreja Jokića /28/ iz Brčkog, koji ima državljanstvo BiH i Austrije.

Prema optužnici Kantonalnog tužilaštva, oni su optuženi da su 24. januara 2026. godine oko 22.00 časa u mjestu Dubrave Gornje u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla djelovali kao organizovana grupa, koju su pored njih činila i druga lica.

Oni su sa više vozila došli na ovu lokaciju, sačekali grupu navijača FK Crvena Zvezda, za koje su znali da su bili na utakmici u Švedskoj i da će letom iz Malmea doći na aerodrom.

Kada je grupa navijača pomenutog kluba izašla iz kruga aerodroma, ova grupa ih je napala upotebljavajući fizičku silu, drvene palice, metalne šipke, baklje i druge predmete.

илу-спавање-10102025

Zdravlje

Koliko dugo ljudi mogu da izdrže bez spavanja?

U napadu na navijače, četiri osobe su teško povrijeđene, uključujući i jednog policijskog službenika Policijske uprave Živinice, koji je izašao na službenu intervenciju, dok je veći broj osoba lakše povrijeđen.

Postupajući tužilac je Opštinskom sudu u Živinicama predložio da se optuženima produži mjera pritvora nakon potvrđivanja optužnice.

Opštinski sud u Živinicama je danas zakazao ročište za izjašnjenje o krivici optuženih.

Podijeli:

Tagovi :

Potvrđena optužnica

napad na navijače Zvezde

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"

Svijet

Tramp: Ne moram ponovo tražiti odobrenje Kongresa

2 h

0
Амбасаде Русије у БиХ: Дан браниоца отаџбине симбол војне храбрости

BiH

Ambasade Rusije u BiH: Dan branioca otadžbine simbol vojne hrabrosti

3 h

0
С којим знаковима се најбоље слажу Рибе?

Zanimljivosti

S kojim znakovima se najbolje slažu Ribe?

3 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Nećemo popustiti pred ucjenama

3 h

0

Više iz rubrike

Свађа се претворила у крвави обрачун: Избоден мушкарац

Hronika

Svađa se pretvorila u krvavi obračun: Izboden muškarac

2 h

0
Пас напао жену и младића: Хитно пребачени у болницу

Hronika

Pas napao ženu i mladića: Hitno prebačeni u bolnicu

3 h

0
Затвор

Hronika

Pokušao opljačkati supermarket pa pucao na policiju: Đulbegoviću predložen pritvor

4 h

0
Спровођење тржишних инспекторки

Hronika

Tržišne inspektorke uzele po 500 KM mita da ”ublaže” kaznu

4 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

28

Izbio požar u kući u kojoj je bilo dijete: Povrijeđena jedna osoba

19

24

Ko je bila Irena Božinovski? Mlada političarka umrla u 41. godini

19

22

Hoće li biti raskinut ugovor za stručne poslove tehničkih pregleda u Srpskoj?

19

22

Akumuliraju se problemi i dugovi u Gradu na Vrbasu

19

21

Od marta više para u kasi elektrodistributivnih preduzeća

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner