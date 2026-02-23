Od marta više para u kasi elektrodistributivnih preduzeća

Veći februarski računi građanima, više para u kasama elektrodistibutivnih preduzeća. Od prvog marta svi će na svom džepu osjetiti povećanje cijene mrežarine. Bolje je po distribucije – prodisaće. Stiže veći priliv, pa optimistično pričaju o investicijama i dugoročnoj stabilnosti u isporuci električne energije. Ipak, kažu, ni to povećanje neće pokriti sve potrebe za ulaganje u mrežu.

„Tako da ćemo mi morati ići i na kreditna sredstva i na neke fondove i slično, uz pomoć Elektroprivrede i Vlade Republike Srpske ulaziti u veće projekte za obnovu distributivne mreže i očekujem u narednih, sigurno će se veliki pomaci vidjeti u ovoj godini, a pogotovo u 2027, 2028. godini kada očekujemo neke programe obnove i rekonstrukcije distributivne mreže“, rekao je stručni saradnik za komunikaciju u "Elektrokrajini" Predrag Klincov.

Osjetiće se ti pomaci i na Palama. Ipak, tamo je prioritet saniranje dugovanja prema dobavljačima.

„S obzirom na inflaciju koja je bila u zadnje tri godine prisutna i sredstva koja regulator tada odobrio nama nisu bila dovoljna za ozbiljnije ulaganje. Mi radimo analizu pristiglih zahtjeva iz naših terenskih jedinica, fizičkih lokacija i zajedno sa upravnicima tehničke službe analiziraju gdje smo imali najviše ispada i prioritetno ćemo to raditi“, izjavio je direktor "Elektrodistribucije Pale“ Aco Stanišić.

Raduju se novom prilivu i u Hercegovini. Očekuju da će to stabilizovati poslovanje svih distribucija.

„Koje su bile u veoma velikim problemima u prethodnom periodu, pogotovo nakon donošenja prethodnog tarifnog postupka iz 2022. godine kada je došlo do određenih poremećaja i kada nam nije odobrena visina prihoda ona koja je bila neophodna za normalno funkcionisanje, tako da u svakom slučaju očekujemo da će ovaj novi tarifni postupak dovesti do stabilizacije distributivne djelatnosti, odnosno operatora distributivnog sistema“, istakao je direktor „Elektro-Hercegovine“

Ognjen Kuljić.

Regulatorna komisija za energetiku Srpske je u decembru donijela odluku o cijeni mrežarine. To je išlo po zahtjevu distributera. Tamo podsjećaju da im je to osnovni prihod na osnovu koga funkcionišu. Sada, kada će imati više preko novčanika građana, očekivanja su da će barem struje rijeđe nestajati.