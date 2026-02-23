Logo
Large banner

Od marta više para u kasi elektrodistributivnih preduzeća

Autor:

Kristina Sekerez

23.02.2026

19:21

Komentari:

0
Од марта више пара у каси електродистрибутивних предузећа
Foto: ATV

Veći februarski računi građanima, više para u kasama elektrodistibutivnih preduzeća. Od prvog marta svi će na svom džepu osjetiti povećanje cijene mrežarine. Bolje je po distribucije – prodisaće. Stiže veći priliv, pa optimistično pričaju o investicijama i dugoročnoj stabilnosti u isporuci električne energije. Ipak, kažu, ni to povećanje neće pokriti sve potrebe za ulaganje u mrežu.

„Tako da ćemo mi morati ići i na kreditna sredstva i na neke fondove i slično, uz pomoć Elektroprivrede i Vlade Republike Srpske ulaziti u veće projekte za obnovu distributivne mreže i očekujem u narednih, sigurno će se veliki pomaci vidjeti u ovoj godini, a pogotovo u 2027, 2028. godini kada očekujemo neke programe obnove i rekonstrukcije distributivne mreže“, rekao je stručni saradnik za komunikaciju u "Elektrokrajini" Predrag Klincov.

Osjetiće se ti pomaci i na Palama. Ipak, tamo je prioritet saniranje dugovanja prema dobavljačima.

Lisice

Svijet

Državljanin Crne Gore špijunirao za Kinu, uhapšen u Poljskoj

„S obzirom na inflaciju koja je bila u zadnje tri godine prisutna i sredstva koja regulator tada odobrio nama nisu bila dovoljna za ozbiljnije ulaganje. Mi radimo analizu pristiglih zahtjeva iz naših terenskih jedinica, fizičkih lokacija i zajedno sa upravnicima tehničke službe analiziraju gdje smo imali najviše ispada i prioritetno ćemo to raditi“, izjavio je direktor "Elektrodistribucije Pale“ Aco Stanišić.

Raduju se novom prilivu i u Hercegovini. Očekuju da će to stabilizovati poslovanje svih distribucija.

„Koje su bile u veoma velikim problemima u prethodnom periodu, pogotovo nakon donošenja prethodnog tarifnog postupka iz 2022. godine kada je došlo do određenih poremećaja i kada nam nije odobrena visina prihoda ona koja je bila neophodna za normalno funkcionisanje, tako da u svakom slučaju očekujemo da će ovaj novi tarifni postupak dovesti do stabilizacije distributivne djelatnosti, odnosno operatora distributivnog sistema“, istakao je direktor „Elektro-Hercegovine“

Ognjen Kuljić.

Regulatorna komisija za energetiku Srpske je u decembru donijela odluku o cijeni mrežarine. To je išlo po zahtjevu distributera. Tamo podsjećaju da im je to osnovni prihod na osnovu koga funkcionišu. Sada, kada će imati više preko novčanika građana, očekivanja su da će barem struje rijeđe nestajati.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

struja

poskupljenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Роналдо остаје у Саудијској Арабији

Fudbal

Ronaldo ostaje u Saudijskoj Arabiji

1 h

0
Илустрација

Svijet

Državljanin Crne Gore špijunirao za Kinu, uhapšen u Poljskoj

1 h

0
Фицо: Кијев неће добити струју док се не обнови проток нафте

Svijet

Fico: Kijev neće dobiti struju dok se ne obnovi protok nafte

1 h

0
Издато упозорење за 40 милиона људи, проглашено ванредно стање

Svijet

Izdato upozorenje za 40 miliona ljudi, proglašeno vanredno stanje

1 h

0

Više iz rubrike

turističke destinacije za ljeto 2026

Ekonomija

Velika Britanija ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema SAD

4 h

0
Гдје су у Европи људи најбогатији, а гдје најсиромашнији? На дну љествице "гужва"

Ekonomija

Gdje su u Evropi ljudi najbogatiji, a gdje najsiromašniji? Na dnu ljestvice "gužva"

7 h

0
Њемачки медији: Преговара се о пуштању у рад "Сјеверног тока"?

Ekonomija

Njemački mediji: Pregovara se o puštanju u rad "Sjevernog toka"?

1 d

0
Фармери на мукама: Тржиште јаја потреса нови проблем

Ekonomija

Farmeri na mukama: Tržište jaja potresa novi problem

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

28

Izbio požar u kući u kojoj je bilo dijete: Povrijeđena jedna osoba

19

24

Ko je bila Irena Božinovski? Mlada političarka umrla u 41. godini

19

22

Hoće li biti raskinut ugovor za stručne poslove tehničkih pregleda u Srpskoj?

19

22

Akumuliraju se problemi i dugovi u Gradu na Vrbasu

19

21

Od marta više para u kasi elektrodistributivnih preduzeća

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner