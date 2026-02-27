Клинтон пориче да је знао за Епстинове жртве: "Волио бих да га никад нисам упознао"

27.02.2026
07:23
Једна фотографија приказује Била Клинтона како плива ноћу са Гислен Максвел, британском дамом из високог друштва касније осуђеном за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације.
Друга га приказује како се смије са Џефријем Епштајном иза сцене на концерту Ролингстонса у Хонг Конгу. Трећа, без датума, приказује бившег америчког предсједника како се опушта у ђакузију поред особе са замагљеним лицем.
Фотографије и имејлови које је објавило Министарство правде САД нуде нови увид у однос између Клинтонове и Епштајна и улогу коју је Максвел играо у њиховом повезивању. Материјали ће вјероватно бити у центру непријатних питања са којима ће се Клинтон суочити пред конгресним одбором који предводе републиканци. Документи не указују на незаконите радње са његове стране, пише Би-Би-Си .
Епштајнове жртве које су се јавиле нису га оптужиле за непримјерено понашање, нити постоје докази да је знао за Епштајнове злочине. Клинтонов портпарол каже да су фотографије старе деценијама и да је бивши предсједник прекинуо контакт са Епштајном прије него што су његови злочини постали јавно познати.
Али процурели документи јасно показују колико су се њихови свјетови испреплетали почетком 2000-их, када се Клинтон, након што је напустио Бијелу кућу, посветио филантропији. Тражио је донаторе за Клинтонову фондацију, а касније и за Клинтонову глобалну иницијативу (CGI), иницијативу која је окупљала свјетске лидере и утицајне појединце ради рјешавања глобалних проблема. У то вријеме, Епштајн је био истакнути финансијер који се, заједно са Максвелом, кретао у елитним круговима, од Бакингемске палате до Палм Бича, и изградио мрежу моћних веза.
У имејловима које је прегледао ББЦ нема директне комуникације између Клинтонове и Епштајна, али су обоје честе теме преписке између Максвела и Клинтоновог главног помоћника, Дага Бенда. Њихови имејлови из периода 2002-2004. откривају интиман и кокетан однос, испреплетен ласкањем и сексуалним алузијама.
Бенд ју је називао својом „друштвеном проводаџијом“, „макроом“ и „љубавницом“, док му је Максвел узвраћао комплиментима, говорећи да је „супер тип“ и „дарован као коњ“. Нема доказа да је Бенд починио било какво незаконито дјело, а касније је изјавио да није имао физички однос са Максвелом и описао ју је као „чудовиште“.
Преписка показује да су Максвел и Бенд помогли у организовању састанака за Клинтонову глобалну иницијативу и били укључени у организовање Клинтоновог путовања Епштајновим приватним авионом. Према евиденцији летова, Клинтон је летио авионом најмање 24 пута између 2002. и 2003. године, путујући у Европу, Африку, Азију и Русију, као и унутар Сједињених Држава.
Његов портпарол је нагласио да су путовања била повезана са радом Клинтонове фондације и да бивши предсједник никада није посетио Епштајново приватно острво. Документи поткрепљују Клинтонову тврдњу да је прекинуо контакт са Епштајном прије оптужнице из 2006. и признања кривице 2008. године.
Једно од најзначајнијих путовања почело је 21. септембра 2002. године, када је Клинтон кренуо на турнеју по афричким земљама са групом познатих личности. У то вријеме је рекао да цијени Епштајнове „увиде и великодушност“ током путовања усмјереног на демократизацију, борбу против сиромаштва и ХИВ/СИДЕ.
Часопис „Њујорк магазин“ је у то вријеме примјетио да је однос био прагматичан: „Оно што је привукло Клинтона Епштајну било је прилично једноставно, имао је авион.“ У изјави под заклетвом Конгресу, Клинтон је изјавио да је Епштајнов авион био довољно велик за њега, његово особље и припаднике Тајне службе.
Објављене фотографије са тих путовања приказују Клинтонову на састанцима са локалним званичницима, али и у опуштенијим ситуацијама које су изазвале интересовање јавности и законодаваца. Хилари Клинтон није пратила свог супруга на тим путовањима и изјавила је да се не сјећа да је икада срела Епштајна .
Максвел је 2025. године свједочила да је она та која је повезала Клинтона и Епштајна. Епштајн је присуствовао догађају у Бијелој кући почетком 1990-их, али је рекла да се тада нису срели. „Упознали су се преко мене“, рекла је.
Максвел је 2021. године осуђен за регрутовање и подвођење малољетника ради сексуалног злостављања Епштајна. Епштајн је 2019. године извршио самоубиство у затвору док је чекао суђење за трговину људима, а 2008. године је већ био осуђен за подвођење малољетника у нагодби коју су многи сматрали превише благом.
Даг Бенд, дугогодишњи Клинтонов помоћник и кључни архитекта његове постпредсједничке кампање, био је чест пратилац на тим путовањима. У Клинтонов свијет је ушао као приправник 1995. године и постао је замјеник помоћника предсједника. Касније је суоснивач успјешне консултантске фирме. У медијским наступима је тврдио да је након путовања у Африку 2002. године савјетовао Клинтоновој да се дистанцира од Епштајна јер је имао „лош предосјећај“, иако у то вријеме није био свјестан његових злочина.
Real face of Bill Clinton in the newly released Epstein files. — Saniyaa (@Saniya_physic) February 18, 2026
Sick. Disgusting. pic.twitter.com/IOrVJ29qnP
Прекинуо је контакт са Епштајном након његовог хапшења 2005. године.
У својим мемоарима из 2024. године, Клинтон је написао да Епштајна сматра „чудним“, али да није имао сазнања о његовим криминалним активностима. „Повриједио је много људи, али ја нисам ништа знао о томе“, рекао је, додајући да је до времена првог хапшења 2005. године већ прекинуо контакт. Такође је признао да жали што је путовао Епштајновим авионом: „Иако ми је то омогућило да посјетим рад моје фондације, није вриједело година испитивања које су услиједиле. Волио бих да га никада нисам упознао.“
Клинтонова канцеларија каже да бивши предсједник „нема шта да крије“ и да су све релевантне информације о његовим путовањима већ откривене. Међутим, објављени материјали додатно осветљавају обим и природу односа између Клинтона, Епштајна и Максвела у вријеме када су филантропија, политика и друштвена елита били интензивно испреплетени, и када је мало ко јавно доводио у питање репутацију финансијера који ће се касније показати као један од најозлоглашенијих сексуалних преступника свог времена.
