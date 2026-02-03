Logo
Large banner

Lord sa budžeta: Hadžihafizbegović za 13 istih predstava uzeo vrtoglavu cifru

Izvor:

Agencije

03.02.2026

14:05

Komentari:

0
Лорд са буџета: Хаџихафизбеговић за 13 истих представа узео вртоглаву цифру

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda prozvao je poznatog bh. glumca Emira Hadžihafizbegović nazvavši ga “lordom sa budžeta Kantona Sarajevo”.

Taj naziv mu je dao jer, prema njegovim riječima, Hadžihafizbegović je u Kamernom teatru 55 za skoro tri godine odigrao 13 puta jednu predstavu i za to je naplatio 190.000 KM.

Дјечак

Svijet

Horor slučaj trese Francusku: 10 optuženih za silovanje dječaka

“Da ne govorimo napamet nego kroz brojke jer statistika je najiskrenija. Emir Hadžihafizbegović je stalno uposlenik Kamernog teatra 55. U periodu od marta 2023. do januara 2026. odigrao je jednu predstavu 'Sjećaš li se Doli Bel' ukupno 13 puta. Za taj period isplaćeno mu je 190.927,59 KM”, napisao je Magoda.

Dalje Magoda govori šta to znači u praksi.

“Jedna izvedba košta građane oko 14.686 KM. Jedan mjesec 'kulturnog doprinosa' košta oko 5.455 KM. Jedna predstava dolazi otprilike svakih 2,7 mjeseci ili prevedeno na još jasniji jezik jedna predstava po sezoni i po. Ako gledamo ukupni period to je oko 35 mjeseci. Svaki mjesec uredna plata. Svaki mjesec ide staž. Svaki mjesec idu doprinosi Svaki mjesec potpuna sigurnost. A sad ona tiha statistika 190.927 KM za 13 večeri ili oko 179 KM po danu tokom skoro tri godine da sistem pažljivo njeguje jednog uposlenika dok publika čeka sljedeće izvođenje”, napisao je Magoda.

Uporedio je ova primanja sa običnim radnikom.

Милица Тодоровић

Scena

Porodila se Milica Todorović

“Građani rade svaki dan za daleko manje. Radnici imaju norme, rokove, smjene odgovornost. Ovdje imamo mir sigurnost i status, umjetnički učinak stane u 13 večeri. Pitanje nije lično. Pitanje je sistemsko… Da li je ovo doprinos kulturnoj zajednici ili savršeno uhodan model gdje javni novac garantuje ličnu sigurnost a rad postaje povremen događaj. Brojke su tu. Svi ostali zaključci su na vama”, kaže Magoda.

Magoda je dalje prozvao Hadžihafizbegovića za njegov angažman kao direktora Kamernog teatra 55.

“O njegovom angažmanu dok je bio direktor Kamernog teatra 55, gdje je ostavio pustoš i niz opštih nepravilnosti, govorićemo u narednom periodu, polako i kroz činjenice”, najavio je Magoda.

Podijeli:

Tag:

Emir Hadžihafizbegović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ruža cvijet

Kultura

Preminuo čuveni Miroslav Košuta

1 d

0
Изненада преминуо познати глумац

Kultura

Iznenada preminuo poznati glumac

1 d

0
Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања

Kultura

Rekordna zarada za dokumentarac o Melaniji Tramp prvog vikenda prikazivanja

1 d

0
Звијезда филма "Сам у кући" имала риједак поремећај

Kultura

Zvijezda filma "Sam u kući" imala rijedak poremećaj

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner