Lord sa budžeta: Hadžihafizbegović za 13 istih predstava uzeo vrtoglavu cifru

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda prozvao je poznatog bh. glumca Emira Hadžihafizbegović nazvavši ga “lordom sa budžeta Kantona Sarajevo”.

Taj naziv mu je dao jer, prema njegovim riječima, Hadžihafizbegović je u Kamernom teatru 55 za skoro tri godine odigrao 13 puta jednu predstavu i za to je naplatio 190.000 KM.

“Da ne govorimo napamet nego kroz brojke jer statistika je najiskrenija. Emir Hadžihafizbegović je stalno uposlenik Kamernog teatra 55. U periodu od marta 2023. do januara 2026. odigrao je jednu predstavu 'Sjećaš li se Doli Bel' ukupno 13 puta. Za taj period isplaćeno mu je 190.927,59 KM”, napisao je Magoda.

Dalje Magoda govori šta to znači u praksi.

“Jedna izvedba košta građane oko 14.686 KM. Jedan mjesec 'kulturnog doprinosa' košta oko 5.455 KM. Jedna predstava dolazi otprilike svakih 2,7 mjeseci ili prevedeno na još jasniji jezik jedna predstava po sezoni i po. Ako gledamo ukupni period to je oko 35 mjeseci. Svaki mjesec uredna plata. Svaki mjesec ide staž. Svaki mjesec idu doprinosi Svaki mjesec potpuna sigurnost. A sad ona tiha statistika 190.927 KM za 13 večeri ili oko 179 KM po danu tokom skoro tri godine da sistem pažljivo njeguje jednog uposlenika dok publika čeka sljedeće izvođenje”, napisao je Magoda.

Uporedio je ova primanja sa običnim radnikom.

“Građani rade svaki dan za daleko manje. Radnici imaju norme, rokove, smjene odgovornost. Ovdje imamo mir sigurnost i status, umjetnički učinak stane u 13 večeri. Pitanje nije lično. Pitanje je sistemsko… Da li je ovo doprinos kulturnoj zajednici ili savršeno uhodan model gdje javni novac garantuje ličnu sigurnost a rad postaje povremen događaj. Brojke su tu. Svi ostali zaključci su na vama”, kaže Magoda.

Magoda je dalje prozvao Hadžihafizbegovića za njegov angažman kao direktora Kamernog teatra 55.

“O njegovom angažmanu dok je bio direktor Kamernog teatra 55, gdje je ostavio pustoš i niz opštih nepravilnosti, govorićemo u narednom periodu, polako i kroz činjenice”, najavio je Magoda.