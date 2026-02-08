Logo
Познати пјевач отет у Београду!

Курир

08.02.2026

09:01

Познати пјевач отет у Београду!
Пјевач Даниел Кајмакоски (43) отет је ноћас у Београду, сазнаје Курир!

Како сазнаје овај портал, Даниел Кајмакоски је отет у колима код Бетон хале.

Непознати извршиоци за којима се трага везали су га и возили у његовом ауту и тражили 20 000 евра.

- Сумња се да су у питању страни држављани, а не искључује се могућност да су у питању мигранти. Отетог су возили до Руме гдје су, када су покушали да их зауставе саобраћајци, ударили у банкину, изашли из возила и побјегли - открива извор Курира.

Ко је Даниел Кајмакоски

Даниел Кајмакоски рођен је у Струги у данашњој Сјеверној Македонији 1983. године. Са шест година се са родитељима преселио у Беч гдје је и одрастао.

Постао је познат учешћем и побједом у првој сезони српске верзије талент такмичења X Factor Adria. Представљао је Македонију на Пјесми Евровизије 2015. године.

Први запаженији наступ у својој земљи, али и у Србији остварио је као композитор пјесме "Више се не враћаш" (мак. Не се вракаш) коју је 2010. написао за популарну македонску поп пјевачицу Каролину Гочеву. Каролина је ту пјесму отпјевала уз пратњу на гитари Влатка Стефановског.

Са пјесмом Лисја есенски Кајмакоски је тријумфовао на националном избору Македоније за Пјесму Евровизије 2015. у Бечу и тако постао 16. по реду представник ове земље на Пјесми Евровизије. Није се пласирао у финале.

