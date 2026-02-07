Камере снимиле ликвидацију! Ево ко је Душко који је убио бившу рукометашицу, тек изашао с робије!

Извор:
Истрага бруталног убиства Александре Г. Ш. (43), које је јуче потресло Ниш, добија нове, језиве детаље.
Док се град опрашта од бивше спортисткиње, на видјело излазе информације о томе како је ликвидација прецизно планирана, али и ко је човјек који је повукао обарач.
Према најновијим сазнањима, осумњичени Душко Г. није насумично наишао, већ је са саучесником С. А. сатима вукао "стражу" у свом аутомобилу. Убица је тачно знао Александрино кретање. Чекали су тренутак када ће она сјести у своје возило, а чим се смјестила за волан, Душко Г. је пришао и испалио смртоносне хице.
Читав злочин одиграо се пред објективима надзорних камера. Како је потврђено за Телеграф, снимци са нове зграде испред које је убијена, као и са неколико околних приватних кућа, већ су под лупом инспектора. Ови снимци биће кључни доказ у реконструкцији сваког секунда ове крваве акције.
Иако званични мотив и даље остаје под велом тајне, Нишом колају незваничне информације које бацају ново светло на осумњиченог. Наиме, неки од извора тврде да је Душко Г. тек недавно изашао из затвора.
У граду се спекулише да би мотив могао бити нерашчишћен дуг из прошлости, који датира још из периода пре него што је Душко завршио иза решетака. Да ли су ови дугови повезани са пословима или неким другим релацијама, утврдиће истрага Вишег јавног тужилаштва.
Подсећамо, ово је друга велика трагедија која је погодила породицу Александре Ш. Њен супруг Дејан настрадао је 2017. године у стравичној експлозији аутомобила на Трошарини. Симболика је језива -обоје су живот изгубили у својим возилима, у размаку од девет година, остављајући двоје деце без родитељског старања.
Поред директног извршиоца Душка Г., полиција је ухапсила и:
С. А. (61) из Ниша – који је био у колима са убицом током заседе.
Д. Г. (61) из Крушевца – који је Душку пружао уточиште у околини Алексинца након злочина.
