Нови детаљи напада на кућу Здравка Чолића: Бацили бомбу, па побјегли тротинетом, није им први пут!

Извор:

Телеграф

06.02.2026

19:00

Коментари:

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба
Фото: Screenshot

Познати су нови детаљи напада на кућу пјевача Здравка Чолића, на коју је 3. фебруара бачена бомба.

Више јавно тужилаштво у Београду покренуло истрагу

Више јавно тужилаштво у Београду покренуло је истрагу против Сенада М. (32) и осумњиченог за којим се трага због сумње да су 20. новембра 2025. године и 3. фебруара 2026. године активирали и бацили двије ручне бомбе на породичне куће оштећених, као и против Марка А., који им је у томе помогао, ставивши им на располагање поменуте експлозивне направе.

„Наредбом о спровођењу истраге Сенаду М. и осумњиченом за којим се трага на терет се стављају два кривична дјела Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја у саизвршилаштву, а Марку А. иста два кривична дјела у помагању. Против Сенада М. и осумњиченог за којим се трага биће предузете и доказне радње због два кривична дјела Изазивање опште опасности у саизвршилаштву, а против осумњиченог Марка А. због истих кривичних дјела извршених помагањем“, наводе из Тужилаштва.

Како се наводи, на саслушању пред јавним тужиоцем Сенад М. је искористио своје законско право да не износи одбрану, док је Марко А. кратко негирао извршење кривичног дјела и одбио да одговара на питања јавног тужиоца.

„Након саслушања, тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да свој тројици осумњичених одреди притвор да не би утицали на свједоке и да не би поновили кривично дјело у кратком временском периоду, а за осумњиченим за којим се трага и због опасности од бекства, као и да се за њим распише потјерница“, додаје се у саопштењу.

Није им први пут

Постоји сумња да су 20. новембра 2025. године и 3. фебруара 2026. године Сенад М. и осумњичени за којим се трага неовлашћено носили минско-експлозивна средства чије држање није дозвољено грађанима, у чему им је помогао Марко А., који им је ставио на располагање експлозивне направе.

„Сенад М. и осумњичени за којим се трага су 20. новембра 2025. године неовлашћено носили ручну бомбу, па су користећи рент-а-кар возило марке 'Тојота', дошли до породичне куће оштећеног Р.К. на општини Паликула и око 02:30 часова активирали и бацили ручну бомбу у двориште породичне куће. Бомба је експлодирала на простору између кућа које припадају породици оштећеног и још једној породици, а осумњичени су се трчећим кораком вратили до возила“, наводи се.

„Такође, они су 3. фебруара 2026. године неовлашћено носили једну ручну бомбу, па су користећи такси возило, а потом тротинет, дошли до породичне куће оштећеног З. Ч. на Савском венцу, гдје је око 04:52 часова осумњичени за којим се трага активирао и бацио ручну бомбу у двориште породичне куће, док је Сенад М. пазио да нико не наиђе и снимао мобилним телефоном. Ручна бомба је експлодирала, након чега су се осумњичени тротинетом удаљили са лица мјеста“, додаје се у саопштењу.

