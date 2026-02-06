Језив злочин: Старац (73) убио брата (74) у кући

Извор:
Полиција је ухапсила Р.А. (73) из околине Голупца, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело убиство.
Он се сумњичи да је у сриједу, 4. фебруара ове године, у породичној кући, након краће расправе, најприје рукама, а потом и тупим предметом задао више удараца у главу свом брату (74), који је од задобијених повреда преминуо.
- По налогу Вишег јавног тужилаштва у Пожаревцу, осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу – саопштено је из Полицијске управе Пожаревац, надлежној за Браничевски округ.
Мотиви овог породичног злочина за сада су непознати и утврдиће се током истраге, која је у току.
