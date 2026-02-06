Logo
Large banner

Језив злочин: Старац (73) убио брата (74) у кући

Извор:

Агенције

06.02.2026

16:09

Коментари:

0
policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Полиција је ухапсила Р.А. (73) из околине Голупца, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело убиство.

Он се сумњичи да је у сриједу, 4. фебруара ове године, у породичној кући, након краће расправе, најприје рукама, а потом и тупим предметом задао више удараца у главу свом брату (74), који је од задобијених повреда преминуо.

- По налогу Вишег јавног тужилаштва у Пожаревцу, осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу – саопштено је из Полицијске управе Пожаревац, надлежној за Браничевски округ.

Мотиви овог породичног злочина за сада су непознати и утврдиће се током истраге, која је у току.

Подијели:

Тагови:

ubio brata

трагедија

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Расписана Интерполова потјерница за Лидијом Митровић

Регион

Расписана Интерполова потјерница за Лидијом Митровић

1 ч

0
Хорор: Пронађено тијело мушкарца у напуштеној кући

Србија

Хорор: Пронађено тијело мушкарца у напуштеној кући

1 ч

0
Копао темељ, ископао кости: Мјештани тврде да је парцела уклета

БиХ

Копао темељ, ископао кости: Мјештани тврде да је парцела уклета

1 ч

0
Ухапшен осумњичени за напад на потпредсједника ОО СДС Пелагићево

Хроника

Ухапшен осумњичени за напад на потпредсједника ОО СДС Пелагићево

2 ч

0

Више из рубрике

"Ко је био без струје дуже од 24 часа неће плаћати јануарски рачун"

Србија

"Ко је био без струје дуже од 24 часа неће плаћати јануарски рачун"

1 ч

0
Хорор: Пронађено тијело мушкарца у напуштеној кући

Србија

Хорор: Пронађено тијело мушкарца у напуштеној кући

1 ч

0
Велика акција полиције: Ухапшено више особа, заплијењена већа количина дроге

Србија

Велика акција полиције: Ухапшено више особа, заплијењена већа количина дроге

18 ч

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Србија

Ново хапшење због бачене бомбе на кућу Здравка Чолића

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

26

Келин: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

17

25

Руски амбасадор: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

17

11

Огласила се Стручна служба НС РС о трошковима службених путовања

17

08

Опасна превара кружи: Ако вам стигне ОВА порука, никако не отварајте

16

51

Додик са Трамповим кандидатом за гувернера Флориде: Снажан глас нове генерације републиканских лидера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner