Опасна превара кружи: Ако вам стигне ОВА порука, никако не отварајте

Још једна СМС превара узнемирила је Србију, а у којој се од грађана тражи да дају глас особи по имену Марија, након чега слиједи велики проблем по ваш телефон.
Ево како гласи садржина поруке коју никако не смијете да отварате ако је добијете
"Поздрав! Можеш ли, молим, дати свој глас Марији? Она је ћерка мојих блиских пријатеља и ова побједа јој много значи", гласи поменута СМС порука, а коју је Телеграфу послала узнемирена читатељка која је кликнула на линк и регистровала је телефон, након чега јој је укинут, како каже, Воцап налог.
Како сазнаје овај портал, порука већ неколико дана кружи по Србији. Ако кликнете на њу, тражиће вам да региструјете телефон.
Многима ово дјелује безазлено, али ако то заиста и учините, врло брзо наћи ћете се у проблему.
Жени, која је кликнула, одузет је whatsapp налог, а могуће су и друге посљедице, тако да је веома опасно и никако не треба кликтати, иначе ће телефон бити заражен вирусом.
