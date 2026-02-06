Пуцано на српску полицију у Копненој зони безбједности

06.02.2026
20:01
Коментари:0
Десио се још један напад у Копненој зони безбједности на српску полицију код села Парада, пишу медији.
Према првим информацијама, више од 100 метака испаљено је из аутоматског оружја у правцу полиције.
У атару села Парада, прије два дана, копнене снаге безбједности наишле су на оборена стабла која су пресјекла пут, што им је онемогућило даље кретање.
У том моменту на полицајце је више нападача испалило десетине метака из аутоматског оружја и побјегло ка јужној српској покрајини Косову и Метохији.
(Телеграф)
Србија
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
17
20
12
20
08
20
01
19
57
Тренутно на програму