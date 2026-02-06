Logo
Пуцано на српску полицију у Копненој зони безбједности

06.02.2026

20:01

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Десио се још један напад у Копненој зони безбједности на српску полицију код села Парада, пишу медији.

Према првим информацијама, више од 100 метака испаљено је из аутоматског оружја у правцу полиције.

У атару села Парада, прије два дана, копнене снаге безбједности наишле су на оборена стабла која су пресјекла пут, што им је онемогућило даље кретање.

У том моменту на полицајце је више нападача испалило десетине метака из аутоматског оружја и побјегло ка јужној српској покрајини Косову и Метохији.

(Телеграф)

Србија

