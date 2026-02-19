Zaharova: Moskva zahvalna Vašingtonu na želji da se postigne mir

Moskva je zahvalna Vašingtonu na iskrenoj želji da pomogne u pronalaženju mirnih rješenja za sukob u Ukrajini, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- Zahvalni smo američkoj strani na iskrenoj želji da doprinese postizanju mirnog rješenja za sukob - navela je Zaharova.

Ona je napomenula da je prijedlog Moskve Kijevu da se formiraju tri radne grupe za dijalog ostao bez odgovora.

Zaharova je dodala da očekuje od pregovaračkog tima predsjednika SAD Donalda Trampa da "spusti Kijev sa neba na zemlju" i ubijedi ukrajinske vlasti da ozbiljno pregovaraju.