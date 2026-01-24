Rusija objavila snimak leta bombardera iznad Baltika, Finska upozorava

Rusko ministarstvo odbrane objavilo je u petak, 23. januara, video koji prikazuje dva dalekometna bombardera Tu-22M3 u, kako navode, "planiranom letu“ iznad neutralnih voda Baltičkog mora.

Iz Moskve su poručili da se let odvijao u potpunosti u skladu s međunarodnim pravom, piše Euronews.

Detalji leta

U saopštenju ministarstva navodi se da su bombardere pratili borbeni avioni Su-35 i Su-30 te da je let trajao oko pet sati.

"Pratnju su osiguravale posade borbenih aviona Su-35 i Su-30 Vazdušno-kosmičkih snaga. Trajanje leta bilo je oko pet sati. U određenim fazama rute, dalekometne bombardere pratili su borbeni avioni stranih zemalja“, stoji u saopštenju.

Moskva je naglasila da se svi letovi ruskih vazdušnih snaga provode u strogom skladu s međunarodnim pravilima o korištenju vazdušnog prostora te da se redovno odvijaju iznad neutralnih voda Arktika, sjevernog Atlantika, Tihog okeana te Baltičkog i Crnog mora.

Upozorenje iz Finske

Ovaj događaj uslijedio je samo dan nakon što je finska obavještajna služba upozorila da Rusija i dalje može predstavljati rizik za evropske sisteme. U njihovom izvještaju navodi se kako Moskva potencijalno može planirati nove napade na podvodnu kritičnu infrastrukturu u Baltiku.

Napetosti na Baltiku

Na području Baltičkog mora vlada visoka razina pripravnosti još od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, i to zbog niza napada na elektroenergetske i komunikacijske linije te naftovode.

Posljednji incident dogodio se prošle godine, kada je Finska presrela ruski brod zbog sumnje u sabotiranje podvodnih komunikacijskih linija. Kremlj je više puta negirao optužbe za takve napade, a opsežne evropske istrage zasad nisu uspjele pronaći direktne dokaze koji bi Moskvu povezali s incidentima.

Procjena prijetnje

Finski obavještajni izvještaj takođe ističe kako za Helsinki ne postoji neposredna vojna prijetnja, tvrdeći da je Rusija uveliko angažovana u ratu u Ukrajini te da nema dokaza o neposrednoj prijetnji na drugim područjima. Međutim, upozorava se da bi se bezbjednosna situacija mogla drastično promijeniti u nadolazećim mjesecima i godinama, uspije li Rusija obnoviti ili proširiti svoje oružane snage.