Logo
Large banner

Rusija objavila snimak leta bombardera iznad Baltika, Finska upozorava

Izvor:

Agencije

24.01.2026

08:56

Komentari:

0
Русија објавила снимак лета бомбардера изнад Балтика, Финска упозорава
Foto: X

Rusko ministarstvo odbrane objavilo je u petak, 23. januara, video koji prikazuje dva dalekometna bombardera Tu-22M3 u, kako navode, "planiranom letu“ iznad neutralnih voda Baltičkog mora.

Iz Moskve su poručili da se let odvijao u potpunosti u skladu s međunarodnim pravom, piše Euronews.

Detalji leta

U saopštenju ministarstva navodi se da su bombardere pratili borbeni avioni Su-35 i Su-30 te da je let trajao oko pet sati.

"Pratnju su osiguravale posade borbenih aviona Su-35 i Su-30 Vazdušno-kosmičkih snaga. Trajanje leta bilo je oko pet sati. U određenim fazama rute, dalekometne bombardere pratili su borbeni avioni stranih zemalja“, stoji u saopštenju.

Moskva je naglasila da se svi letovi ruskih vazdušnih snaga provode u strogom skladu s međunarodnim pravilima o korištenju vazdušnog prostora te da se redovno odvijaju iznad neutralnih voda Arktika, sjevernog Atlantika, Tihog okeana te Baltičkog i Crnog mora.

Upozorenje iz Finske

Ovaj događaj uslijedio je samo dan nakon što je finska obavještajna služba upozorila da Rusija i dalje može predstavljati rizik za evropske sisteme. U njihovom izvještaju navodi se kako Moskva potencijalno može planirati nove napade na podvodnu kritičnu infrastrukturu u Baltiku.

Napetosti na Baltiku

Na području Baltičkog mora vlada visoka razina pripravnosti još od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, i to zbog niza napada na elektroenergetske i komunikacijske linije te naftovode.

Posljednji incident dogodio se prošle godine, kada je Finska presrela ruski brod zbog sumnje u sabotiranje podvodnih komunikacijskih linija. Kremlj je više puta negirao optužbe za takve napade, a opsežne evropske istrage zasad nisu uspjele pronaći direktne dokaze koji bi Moskvu povezali s incidentima.

Procjena prijetnje

Finski obavještajni izvještaj takođe ističe kako za Helsinki ne postoji neposredna vojna prijetnja, tvrdeći da je Rusija uveliko angažovana u ratu u Ukrajini te da nema dokaza o neposrednoj prijetnji na drugim područjima. Međutim, upozorava se da bi se bezbjednosna situacija mogla drastično promijeniti u nadolazećim mjesecima i godinama, uspije li Rusija obnoviti ili proširiti svoje oružane snage.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Finska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Захарова о новом спиновању изјаве Лаврова: Слушање Стубових бесмислица постаје увреда

Svijet

Zaharova o novom spinovanju izjave Lavrova: Slušanje Stubovih besmislica postaje uvreda

12 h

0
Путин нема намјеру да се повуче

Svijet

Putin nema namjeru da se povuče

14 h

0
Јуриј Ушаков на састанку са специјалним изаслаником предсједника САД Стивом Виткофом

Svijet

Poruka iz Kremlja nakon pregovora: Bez teritorijalnog rješenja nema trajnog mira

1 d

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Svijet

Kalas melodramatična: Kina i Rusija uživaju...

1 d

0

Više iz rubrike

Умро Нико Антић

Svijet

Mali heroj nije izdržao: Umro Niko Antić (12)

44 min

0
Ко је платио кауцију Јулији Тимошенко?

Svijet

Ko je platio kauciju Juliji Timošenko?

57 min

0
Трамп: Изабрали су Кину која би их појела у року од годину дана

Svijet

Tramp: Izabrali su Kinu koja bi ih pojela u roku od godinu dana

10 h

0
Јак земљотрес у Турској

Svijet

Jak zemljotres u Turskoj

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

10

Cijene na banjalučkoj Tržnici: Koliko koštaju jabuke, banane, krompir, kupus

09

00

Brojne banjalučke ulice i naselja danas bez struje

08

56

Rusija objavila snimak leta bombardera iznad Baltika, Finska upozorava

08

47

Novi veliki problem u Partizanu: Teška povreda Vanje Marinkovića

08

41

Crveni meteoalarm u BiH: Da li nam prijete poplave?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner