Министарство разматра скраћивање часова на 30 минута

РТС

24.01.2026

18:35

2
Школа, учионица
Фото: Unsplash

Министар просвјете Србије Дејан Вук Станковић је изјавио да министарство које води разматра скраћивање школских часова са 45 на 30 минута.

Као разлог за то је истакао то што д‌јеца не могу бити фокусирана 45 минута.

"О томе отворено и јасно размишљамо. Постоји нека врста психолошког оправдања - под утицајем нових технологија постоји феномен дифузне пажње. Не можете бити фокусирани на један предмет, него врло лако идете с једног на други садржај. То код д‌јеце има за посљедицу да не могу бити фокусирана 45 минута, колико максимално траје концентрација зрелих људи", рекао је Станковић за Радио-телевизију Србије.

matematika

Друштво

Ученици ОШ "Свети Сава" најуспјешнији на такмичењу из математике

Напоменуо је да процедура скраћивања часова није лака, али да се покреће дебата о овом питању.

"Слушамо различите аргументе за и против. Послије тога слиједи практични дио који подразумијева институционалну реорганизацију распореда часова, алокацију наставног кадра и можда пријем нових људи јер ће бити више часова. Много је међукорака док не заживи, али можда ћемо започети с пилот-програмом јер промјене у образовању морају бити рационалне", истакао је.

Ефекти промјена, додаје, мјерили би се на више начина. Наиме, како је казао, прије свега према ученичким постигнућима у различитим облицима знања и у односу на неке вјештине које је потребно стећи у школском процесу.

школа-учионица

Градови и општине

Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

"То је једино суштински важно мјерило - да ли боље уче, да ли су мотивисанији учити и да ли је исход тог учења једноставнији и ефикаснији", оцијенио је.

Станковић је указао да се разматра и д‌јелимична или потпуна забрана кориштења мобитела у школама.

ministarstvo prosvjete

Србија

скраћивање часова

Коментари (2)
