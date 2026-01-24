Министарство разматра скраћивање часова на 30 минута

Извор:
РТС
24.01.2026
18:35
Коментари:2
Министар просвјете Србије Дејан Вук Станковић је изјавио да министарство које води разматра скраћивање школских часова са 45 на 30 минута.
Као разлог за то је истакао то што дјеца не могу бити фокусирана 45 минута.
"О томе отворено и јасно размишљамо. Постоји нека врста психолошког оправдања - под утицајем нових технологија постоји феномен дифузне пажње. Не можете бити фокусирани на један предмет, него врло лако идете с једног на други садржај. То код дјеце има за посљедицу да не могу бити фокусирана 45 минута, колико максимално траје концентрација зрелих људи", рекао је Станковић за Радио-телевизију Србије.
Напоменуо је да процедура скраћивања часова није лака, али да се покреће дебата о овом питању.
"Слушамо различите аргументе за и против. Послије тога слиједи практични дио који подразумијева институционалну реорганизацију распореда часова, алокацију наставног кадра и можда пријем нових људи јер ће бити више часова. Много је међукорака док не заживи, али можда ћемо започети с пилот-програмом јер промјене у образовању морају бити рационалне", истакао је.
Ефекти промјена, додаје, мјерили би се на више начина. Наиме, како је казао, прије свега према ученичким постигнућима у различитим облицима знања и у односу на неке вјештине које је потребно стећи у школском процесу.
"То је једино суштински важно мјерило - да ли боље уче, да ли су мотивисанији учити и да ли је исход тог учења једноставнији и ефикаснији", оцијенио је.
Станковић је указао да се разматра и дјелимична или потпуна забрана кориштења мобитела у школама.
