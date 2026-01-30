BiH i Srbija su na 100, Danska na svega 2 odsto: Nova mapa zapanjila sve

Izvor:
ATV
30.01.2026
21:19
Procentulani prikaz svake evropske države koji se zaista nalazi u Evropi, iznenadio je mnoge, prije svega zbog Grenlanda koji je posljednjih nedjelja "vruća tema".
U trenutku kada rastu tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Danske zbog Grenlanda i dok cijeli svijet sa jezom čeka rasplet, na sajtu "Briliant Maps" pojavila se nova mapa Evrope.
Ovaj put Stara dama je obojena u nijansama crvene, plave i zelene boje, a autori su istražili koliko se teritorije svake evropske države zaista nalazi u Evropi.
Za mnoge je najveće iznenađenje Danska, koja ima samo dva procenta svoje teritorije u Evropi zbog ogromne veličine Grenlanda.
Slično tome, samo 23 odsto površine Rusije se nalazi u Evropi, uprkos tome što većina stanovništva svake od ovih zemalja živi u evropskom dijelu.
Evo rang liste zemalja po procentu njihove teritorije koji se nalazi u Evropi (od najmanjeg ka najvećem):
Na mapi su prikazane i zemlje čije teritorije su stoprocentualno u Evropi.
Među njima su, naravno i BiH Srbija.
Na osnovu geografskih mapa, dok se većina evropskih zemalja u potpunosti nalazi unutar kontinenta, nekoliko transkontinentalnih zemalja ima samo dio svoje kopnene mase u Evropi.
Primjetno je da se samo oko 25 odsto ukupne površine Rusije nalazi u Evropi, iako ona i dalje pokriva 39,5 procenata ukupne evropske površine.
Što se tiče "vrućeg" Grenlanda, riječ je o samoupravnoj autonomnoj teritoriji unutar Kraljevine Danske, ali geografski, on je dio sjevernoameričkog kontinenta - nalazi se sjeveroistočno od Kanade i sjeverozapadno od Islanda.
Geografski položaj: Smješten između Arktičkog i Atlantskog okeana, Grenland je najveće nekontinentalno ostrvo na svijetu. Nalazi se na Sjevernoameričkoj tektonskoj ploči.
Politički status: Iako je geografski dio Sjeverne Amerike, istorijski i politički je povezan sa Evropom (posebno Norveškom i Danskom) više od milenijuma.
Autonomija: Iako je dio Danskog kraljevstva, Grenland ima svoju vladu (Nalakkersuisut) i parlament (Inatsisartut), sa širokom autonomijom dodijeljenom 1979. i 2009. godine.
Odbrana i spoljni poslovi: Danska zadržava kontrolu nad spoljnim poslovima, odbranom i bezbjednosnom politikom.
Susjedne nacije: Najbliži susjed mu je Kanada, sa kojom dijeli pomorsku i kopnenu granicu na ostrvu Hans.
Percentage of Each European Country’s Land That Is Actually in Europe https://t.co/Bug8LqebAu preko korisnika @brilliantmaps— Arsil (@arsagarson) January 30, 2026
