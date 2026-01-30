BiH i Srbija su na 100, Danska na svega 2 odsto: Nova mapa zapanjila sve

Procentulani prikaz svake evropske države koji se zaista nalazi u Evropi, iznenadio je mnoge, prije svega zbog Grenlanda koji je posljednjih nedjelja "vruća tema".

U trenutku kada rastu tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Danske zbog Grenlanda i dok cijeli svijet sa jezom čeka rasplet, na sajtu "Briliant Maps" pojavila se nova mapa Evrope.

Ovaj put Stara dama je obojena u nijansama crvene, plave i zelene boje, a autori su istražili koliko se teritorije svake evropske države zaista nalazi u Evropi.

Rang lista

Za mnoge je najveće iznenađenje Danska, koja ima samo dva procenta svoje teritorije u Evropi zbog ogromne veličine Grenlanda.

Slično tome, samo 23 odsto površine Rusije se nalazi u Evropi, uprkos tome što većina stanovništva svake od ovih zemalja živi u evropskom dijelu.

Evo rang liste zemalja po procentu njihove teritorije koji se nalazi u Evropi (od najmanjeg ka najvećem):

Kipar - 0%

Danska - 2% (zbog Grenlanda)

Turska – 3%

Kazahstan - 15%

Rusija - 23%

Holandija - 74%

Francuska - 81%

Grčka - 99%

Italija - 99%

Norveška - 99% (Bouvetovo ostrvo)

Portugal - 99% (Azori i Madeira)

Španija - 99% (Kanarska ostrva, Ceuta i Melila)

Ujedinjeno Kraljevstvo - 99% (vjerovatno bi trebalo da bude 100 odsto, jer britanske prekomorske teritorije se tretiraju odvojeno od Ujedinjenog Kraljevstva, za razliku od Francuske i Holandije).

Ovih 29 zemalja ima teritorije samo u Evropi:

Na mapi su prikazane i zemlje čije teritorije su stoprocentualno u Evropi.

Među njima su, naravno i BiH Srbija.

Srbija,

Albanija,

Austrija,

Belgija,

Bosna i Hercegovina,

Bugarska,

Hrvatska,

Češka,

Estonija,

Finska,

Njemačka,

Mađarska,

Island,

Irska,

Letonija,

Litvanija

Luksemburg,

Crna Gora,

Sjeverna Makedonija,

Poljska,

Rumunija,

Slovačka,

Slovenija,

Švajcarska,

Monako,

San Marino,

Lihtenštajn,

Andora,

Vatikan i

Malta.

Na osnovu geografskih mapa, dok se većina evropskih zemalja u potpunosti nalazi unutar kontinenta, nekoliko transkontinentalnih zemalja ima samo dio svoje kopnene mase u Evropi.

Primjetno je da se samo oko 25 odsto ukupne površine Rusije nalazi u Evropi, iako ona i dalje pokriva 39,5 procenata ukupne evropske površine.

Šest činjenica o Grenlandu

Što se tiče "vrućeg" Grenlanda, riječ je o samoupravnoj autonomnoj teritoriji unutar Kraljevine Danske, ali geografski, on je dio sjevernoameričkog kontinenta - nalazi se sjeveroistočno od Kanade i sjeverozapadno od Islanda.

Geografski položaj: Smješten između Arktičkog i Atlantskog okeana, Grenland je najveće nekontinentalno ostrvo na svijetu. Nalazi se na Sjevernoameričkoj tektonskoj ploči.

Politički status: Iako je geografski dio Sjeverne Amerike, istorijski i politički je povezan sa Evropom (posebno Norveškom i Danskom) više od milenijuma.

Autonomija: Iako je dio Danskog kraljevstva, Grenland ima svoju vladu (Nalakkersuisut) i parlament (Inatsisartut), sa širokom autonomijom dodijeljenom 1979. i 2009. godine.

Odbrana i spoljni poslovi: Danska zadržava kontrolu nad spoljnim poslovima, odbranom i bezbjednosnom politikom.

Susjedne nacije: Najbliži susjed mu je Kanada, sa kojom dijeli pomorsku i kopnenu granicu na ostrvu Hans.