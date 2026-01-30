Logo
Large banner

BiH i Srbija su na 100, Danska na svega 2 odsto: Nova mapa zapanjila sve

Izvor:

ATV

30.01.2026

21:19

Komentari:

0
БиХ и Србија су на 100, Данска на свега 2 одсто: Нова мапа запањила све

Procentulani prikaz svake evropske države koji se zaista nalazi u Evropi, iznenadio je mnoge, prije svega zbog Grenlanda koji je posljednjih nedjelja "vruća tema".

U trenutku kada rastu tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Danske zbog Grenlanda i dok cijeli svijet sa jezom čeka rasplet, na sajtu "Briliant Maps" pojavila se nova mapa Evrope.

Ovaj put Stara dama je obojena u nijansama crvene, plave i zelene boje, a autori su istražili koliko se teritorije svake evropske države zaista nalazi u Evropi.

Rang lista

Za mnoge je najveće iznenađenje Danska, koja ima samo dva procenta svoje teritorije u Evropi zbog ogromne veličine Grenlanda.

Slično tome, samo 23 odsto površine Rusije se nalazi u Evropi, uprkos tome što većina stanovništva svake od ovih zemalja živi u evropskom dijelu.

Evo rang liste zemalja po procentu njihove teritorije koji se nalazi u Evropi (od najmanjeg ka najvećem):

  • Kipar - 0%
  • Danska - 2% (zbog Grenlanda)
  • Turska – 3%
  • Kazahstan - 15%
  • Rusija - 23%
  • Holandija - 74%
  • Francuska - 81%
  • Grčka - 99%
  • Italija - 99%
  • Norveška - 99% (Bouvetovo ostrvo)
  • Portugal - 99% (Azori i Madeira)
  • Španija - 99% (Kanarska ostrva, Ceuta i Melila)
  • Ujedinjeno Kraljevstvo - 99% (vjerovatno bi trebalo da bude 100 odsto, jer britanske prekomorske teritorije se tretiraju odvojeno od Ujedinjenog Kraljevstva, za razliku od Francuske i Holandije).

Ovih 29 zemalja ima teritorije samo u Evropi:

Na mapi su prikazane i zemlje čije teritorije su stoprocentualno u Evropi.

Među njima su, naravno i BiH Srbija.

  • Srbija,
  • Albanija,
  • Austrija,
  • Belgija,
  • Bosna i Hercegovina,
  • Bugarska,
  • Hrvatska,
  • Češka,
  • Estonija,
  • Finska,
  • Njemačka,
  • Mađarska,
  • Island,
  • Irska,
  • Letonija,
  • Litvanija
  • Luksemburg,
  • Crna Gora,
  • Sjeverna Makedonija,
  • Poljska,
  • Rumunija,
  • Slovačka,
  • Slovenija,
  • Švajcarska,
  • Monako,
  • San Marino,
  • Lihtenštajn,
  • Andora,
  • Vatikan i
  • Malta.

Na osnovu geografskih mapa, dok se većina evropskih zemalja u potpunosti nalazi unutar kontinenta, nekoliko transkontinentalnih zemalja ima samo dio svoje kopnene mase u Evropi.

Primjetno je da se samo oko 25 odsto ukupne površine Rusije nalazi u Evropi, iako ona i dalje pokriva 39,5 procenata ukupne evropske površine.

Šest činjenica o Grenlandu

Što se tiče "vrućeg" Grenlanda, riječ je o samoupravnoj autonomnoj teritoriji unutar Kraljevine Danske, ali geografski, on je dio sjevernoameričkog kontinenta - nalazi se sjeveroistočno od Kanade i sjeverozapadno od Islanda.

Geografski položaj: Smješten između Arktičkog i Atlantskog okeana, Grenland je najveće nekontinentalno ostrvo na svijetu. Nalazi se na Sjevernoameričkoj tektonskoj ploči.

Politički status: Iako je geografski dio Sjeverne Amerike, istorijski i politički je povezan sa Evropom (posebno Norveškom i Danskom) više od milenijuma.

Autonomija: Iako je dio Danskog kraljevstva, Grenland ima svoju vladu (Nalakkersuisut) i parlament (Inatsisartut), sa širokom autonomijom dodijeljenom 1979. i 2009. godine.

Odbrana i spoljni poslovi: Danska zadržava kontrolu nad spoljnim poslovima, odbranom i bezbjednosnom politikom.

Susjedne nacije: Najbliži susjed mu je Kanada, sa kojom dijeli pomorsku i kopnenu granicu na ostrvu Hans.

Podijeli:

Tagovi:

mapa

Evropa

Srbija

BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ови знакови Зодијака улазе у период изобиља

Zanimljivosti

Ovi znakovi Zodijaka ulaze u period izobilja

1 d

0
Ако сте рођени у овом знаку, нема издржљивије особе од вас

Zanimljivosti

Ako ste rođeni u ovom znaku, nema izdržljivije osobe od vas

1 d

0
Сова птица

Zanimljivosti

Rusi u akciji spasavanja povrijeđene sove

1 d

0
Двогодишњак обара билијарске рекорде

Zanimljivosti

Dvogodišnjak obara bilijarske rekorde

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner