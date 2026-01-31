Cvijanović: Crnadak - bujica besmislenosti kao i uvijek

Cvijanović je na društvenim mrežama objavila dio Crnatkove izjave, u kojoj on tvrdi da, "prema njegovim informacijama iz Vašingtona", njeni saradnici užurbano traže sastanke, u administraciji i kod raznih nevladinih organizacija, s planom da se iskoristi njen visok položaj člana Predsjedništva BiH, kako bi se ugovorili sastanci, na koje bi onda, kako Crnadak ističe, Cvijanović na njih povela "svog stranačkog šefa".

Igor Crnadak - bujica besmislica, kao i uvijek. pic.twitter.com/R4ey94zP4X — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) January 31, 2026