Cvijanović: Crnadak - bujica besmislenosti kao i uvijek

ATV
31.01.2026
11:57
Komentari:9
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović reagovala je na izjavu poslanika PDP-a Igora Crnatka, ocijenivši njegove navode kao bujicu besmislica, kao i uvijek.
Cvijanović je na društvenim mrežama objavila dio Crnatkove izjave, u kojoj on tvrdi da, "prema njegovim informacijama iz Vašingtona", njeni saradnici užurbano traže sastanke, u administraciji i kod raznih nevladinih organizacija, s planom da se iskoristi njen visok položaj člana Predsjedništva BiH, kako bi se ugovorili sastanci, na koje bi onda, kako Crnadak ističe, Cvijanović na njih povela "svog stranačkog šefa".
Igor Crnadak - bujica besmislica, kao i uvijek. pic.twitter.com/R4ey94zP4X— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) January 31, 2026
