Pčelaru iz Kotor Varoša zapaljen pčelinjak

Pčelaru iz Kotor Varoša prošle sedmice zapaljen je pčelinjak na lokalitetu Plane, a sada mu je potrebna pomoć kako bi obnovio uništene košnice.

Kako je naveo pčelar u objavi na društvenim mrežama, nepoznata osoba zapalila je njegov pčelinjak, pričinivši veliku materijalnu štetu, a na fotografijama je koje su objavljene vidi se da je pčelinjak potpuno izgorio.

"Prošlu sedmicu mi je neko zapalio pčelinjak na Planama. Ako neko želi, od pčelara, da mi donira koju košnicu pčela, bio bih vam zahvalan", napisao je pčelar.

On je dodao da su policija i kriminalistička služba obavili uviđaj na licu mjesta, te da je istraga u toku.

Svi koji žele pomoći u obnovi pčelinjaka mogu se javiti na broj telefona 066/215-945.