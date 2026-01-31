Nakon instrukcije CIK-a SDS ipak ne bojkotuje izbore

Što SDS zamisli, CIK BiH ispuni i obrnuto. Moglo bi se reći jedni drugima ispunjavaju želje i zapovijesti. Nekada najveća partija u Srpskoj, danas to ni blizu ipak odustaje od bojkota izbora koji su najavili prije samo nekoliko dana, jer je CIK BiH uvažila njihovu žalbu. Na izbore ipak izlaze, zadovoljni najnovijom Instrukcijom CIK-a da imaju po jednog člana na svakom od 136 biračkih mjesta na kojima se 8.februara ponavljaju izbori.

"Ono što je minimum minimuma i što će praktično omogućiti da SDS učestvuje na predstojećim izborima jeste preciznija odluka, odnosno instrukcija koju je dala CIK, a odnosi se na to da će SDS i sve druge stranke koji imaju kandidate za predsjednika, a koje su istovremeno parlamentarne u NSRS, imati najmanje po jednog člana na svakom od ovih 136 biračkih mjesta", rekao je Želimir Nešković, potpredsjednik SDS-a.

Da apsurd bude veći, SDS-ovci dijele isto mišljenje sa SDP-om, moglo bi se reći i sa Kristijanom Šmitom. Bez novih tehnologija, nema poštenih izbora.

Red je da SDS učestvuje na izborima kad su u dogovoru sa Šmitom dali kandidata za prijevremene izbore, poruka je srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

"Red je i da SDS učestvuje kad im se unaprijed javi da će biti prolongirani neki rokovi za popunu npr. biračkih odbora, i prije nego što to formalno odluči Centralna izborna komisija. Inače, dvojici članova CIK-a je mandat produžio Kristijan Šmit, (kakva slučajnost!) iako su trebali otići u penziju sa navršenih 65 godina starosti", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.,

SDS doprinosi podmuklom planu muslimana da destabilizuju Republiku Srpsku. Konstantno, kaže Milorad Dodik dovode u pitanje institucije Republike Srpske.

"I šta sad, naviknuto derište koje se zove SDS da oni sada jauču i ovi njima ispunjavaju želje, eto ispunite, dovedite koga god hoćete, dovedite NATO na glasačka mjesta mi ćemo opet pobijediti zato što ljudi tamo tako odlučuju", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Jedna velika istorijska partija je u velikoj krizi, i to odavno zaključuje politički analitičar.

"SDS se ponaša tako kako se ponaša tražeći neke razloge i opravdanja za neke moguće rezultate koji će se desiti poslije ovih izbora 8.februara. Moja je procjena da SDS ponavlja izbore u ovim centrima gdje je SNSD najjača stranka tako da su male šanse SDS-a da pobijedi na tim izborima", rekao je Drago Vuković, politički analitičar.

Nije prvi put da se SDS raduje odlukama koje stižu sa sarajevske adrese Danijela Ozme 7, gdje je smještena CIK BiH. Nakon odluke te institucije da se ponove izbori na 136 biračkih mjesta u 17 opština u Republici Srpskoj, prvi su potrčali da pozdrave taj potez CIK-a BiH.